Nuovo Opel Mokka Edition a 199 euro al mese con Scelta Opel

Attraverso il finanziamento Scelta Opel è possibile acquistare il nuovo Opel Mokka Edition al prezzo promozionale di 17.550 euro anziché 18.550 euro, con offerta valida fino al 30 settembre 2021. Il finanziamento prevede un anticipo di 1400 euro (che corrisponde al primo canone mensile), 35 rate mensili da 199 euro e una rata finale di 12.092.75 euro (valore futuro garantito).

L’importo totale del credito è di 16.500 euro con incluse le spese istruttoria di 350 euro, gli interessi sono di 2557,75 euro, l’imposta di bollo di 16 euro, le spese di gestione dei pagamenti di 3,50 euro e quelle di invio comunicazione periodica di 2 euro. L’importo totale dovuto è di 19.205,75 euro. Previsti TAN al 5,95% e TAEG al 7,44%, oltre a una percorrenza massima di 45.000 km complessivi.

Nuovo Opel Mokka Edition: scopriamo tutti i dettagli sul finanziamento Scelta Opel

Da precisare che il finanziamento Scelta Opel prevede il pagamento della prima rata dopo un mese. L’offerta promozionale per il nuovo Mokka Edition è valida solo in caso di contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2011 per poter accedere al contributo statale di 1500 euro. Inoltre, la promo è valida solo in caso di applicazione dello Speciale Voucher online con rottamazione auto presso le concessionarie Opel aderenti all’iniziativa e salvo approvazione Opel Financial Services.

Il nuovo Opel Mokka Edition oggetto della promozione nasconde sotto il cofano un motore turbo benzina PureTech a tre cilindri in linea da 1.2 litri capace di sviluppare una potenza di 100 CV a 5500 g/min e 205 Nm di coppia massima a 1750 g/min. È abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti e alla trazione anteriore.

La casa automobilistica tedesca sostiene che l’ultima generazione del SUV impiega 11 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 182 km/h. Inoltre, i consumi di carburante nel ciclo misto si attestano a 4,6 l/100 km mentre le emissioni di CO2 sono pari a 104 g/km.

Tutte le caratteristiche offerte di serie dall’allestimento Edition

Arrivando alle caratteristiche offerte di serie, l’allestimento Edition sarebbe quello di accesso alla gamma del nuovo Opel Mokka. Troviamo climatizzatore manuale, servosterzo, cerchi in lega Silver da 16”, cromature esterne, fari Eco LED, tergilunotto, alzacristalli elettrici anteriori, luci di direzione a LED, tetto in tinta con la carrozzeria, sedile posteriore sdoppiabile, ABS, poggiatesta posteriori, chiusura centralizzata, controllo elettronico della stabilità e della trazione, cinture di sicurezza con pretensionatori, Safety Pack e vari airbag.

Non mancano sedile passeggero regolabile, sedile guidatore con regolazione a sei vie, rivestimento interno in tessuto Ethnic, Radio DAB con Bluetooth e display da 7 pollici, cruise control, frenata di emergenza, Lane Keep Assist, riconoscimento dei cartelli stradali, quadro strumenti digitale con display a colori da 7 pollici, fari posteriori a LED e freno di stazionamento elettrico.

