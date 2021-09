Peugeot 208 Allure è la più apprezzata dagli italiani

La Peugeot 208 ha cambiato un po’ il segmento B delle compatte fin dal suo arrivo nel mercato, portando con sé un nuovo linguaggio stilistico, dotazioni tecnologiche inedite per la categoria e una versione 100% elettrica che garantisce nessuna compromesso in termini di comfort, tecnologia, personalità, spazio e piacere di guida.

Offerta in una gamma di versioni in grado di intercettare e soddisfare i bisogni dei clienti, gli automobilisti italiani hanno apprezzato particolarmente lo stile e le dotazioni presenti nell’allestimento Allure.

Peugeot 208 Allure profilo laterale

Peugeot 208: i clienti italiani hanno scelto maggiormente l’allestimento Allure

Il termine Allure viene tradotto in italiano con fascino. La casa del Leone considera questo trasversale allestimento un originale emblema della propria capacità di proporre un’appagante ricchezza nella dotazione. Il listino italiano della Peugeot 208 posiziona l’Allure esattamente al centro della propria offerta, rendendolo disponibile sostanzialmente con tutte le motorizzazioni della gamma.

Di serie, la 208 Allure propone climatizzatore automatico, tre modalità di guida fra cui scegliere (Normal, Eco e Sport), tunnel centrale pulito con freno di stazionamento elettrico anziché manuale, bracciolo anteriore centrale, specchietto retrovisore interno fotocromatico, specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e sensori di parcheggio posteriori.

Esternamente, la Peugeot 208 Allure dimostra la sua completezza grazie ai cerchi in lega da 16”, i fari posteriori a LED e anteriori full LED e i vetri posteriori e lunotto oscurati. Sempre per l’allestimento Allure, la casa automobilistica francese propone la versione Allure Pack. Questo introduce il Peugeot i-Cockpit 3D con quadro strumenti 100% digitale 3D con display da 10”.

Non mancano il sistema Visiopark con telecamera posteriore a 180°, il sistema Keyless Start per avviare l’auto senza dover inserire la chiave nel blocchetto di avviamento e il Peugeot Connect SOS & Assistance per poter contare su un servizio di teleassistenza puntuale e prezioso.

Gli allestimenti Allure e Allure Pack sono disponibili con tutti i motori della gamma della Peugeot 208. Si parte dall’efficiente diesel BlueHDi da 100 CV fino ai benzina PureTech 75, 100 e 130 (quest’ultimo solo per l’Allure Pack).

In alternativa è possibile optare per la motorizzazione full electric in grado di assicurare fino a 340 km di autonomia con una singola ricarica. Uno dei propulsori più apprezzati in Italia è il turbo benzina PureTech da 1.2 litri capace di sviluppare 100 CV. È abbinato al cambio automatico EAT8 a 8 rapporti.

