Ram 1500 2022: svelate due nuove edizioni speciali

Con l’arrivo del model year 2022, Ram ha deciso di annunciare nelle scorse ore due nuove edizioni speciali del Ram 1500, come riportato da Mopar Insiders. Questi andranno ad affiancarsi a una nuova gamma meno complessa che include le versioni Limited 10th Anniversary Edition, il pacchetto G/T per gli allestimenti Rebel e Laramie e il pacchetto BackCountry per la versione Big Horn.

Le due nuove special edition si chiamano Ignition Edition e Limited (RED) Edition. Il Ram 1500 TRX Ignition Edition 2022 prevede le stesse caratteristiche della Launch Edition annunciata lo scorso anno. Esternamente abbiamo la colorazione Ignition Orange che permette al TRX di distinguersi dal resto della gamma.

Ram 1500 TRX Ignition Edition interni

Ram 1500 2022: debuttano le serie speciali Ignition Edition e (RED) Edition

Basato sul TR Level Equipment Group, il 1500 TRX Ignition Edition presenta nuovi cerchi neri da 18”, personalizzazione grafica esterna speciale, elementi di fissaggio del carico, gradino per il cassone targato Mopar e altro ancora. All’interno, la Ignition Edition propone cuciture e logo Ram ricamato sugli schienali dei sedili in Copperhead Orange.

Presenti anche un badge arancione sulla consolle centrale, vari inserti in fibra di carbonio color rame e altro ancora. Ovviamente, c’è l’ampio display touch da 12” per il sistema di infotainment Uconnect 5.

Ram 1500 Limited (RED) Edition 2022

Nel pacchetto sono incluse le caratteristiche display head-up, tetto apribile panoramico e tappetini Mopar per tutte le stagioni con il logo Ram in color arancio anziché rosso. Disponibile di serie anche la funzione di frenata di emergenza con rilevamento dei pedoni che solitamente viene offerta come optional.

Passando alla seconda nuova edizione speciale, il Ram 1500 Limited (RED) Edition 2022 è stato realizzato in collaborazione con (RED). Si tratta di un’organizzazione no profit che raccoglie fondi per combattere l’AIDS e ora il COVID-19.

Basata sulla versione Limited Crew Cab, la (RED) Edition viene fornita con la possibilità di scegliere fra l’Hemi V8 da 5.7 litri in versione standard o in quella mild hybrid con tecnologia eTorque (401 CV di potenza e 556 Nm di coppia massima) e il diesel EcoDiesel V6 da 3 litri con 264 CV e 651 Nm.

Il Ram 1500 Limited (RED) Edition 2022 dispone della scritta Ram in rosso sulla griglia frontale e il badge (RED) sulle portiere e sul coperchio della console centrale. Purtroppo, per ora la casa automobilistica statunitense non ha annunciato i prezzi di queste due edizioni speciali del popolare pick-up.

