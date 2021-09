DS 3 Crossback: il nuovo restyling è atteso l’anno prossimo

DS Automobiles ha sfruttato il Salone di Parigi 2018 per presentare la DS 3 Crossback che ad oggi viene proposta anche in versione 100% elettrica sotto la denominazione E-Tense. L’obiettivo di questo modello è quello di contrastare la Mini Countryman con una gamma di motori sofisticata e al tempo stesso sostenibile.

Nonostante ciò, il SUV non è riuscito a raggiungere gli obiettivi previsti dalla casa automobilistica francese. Il suo carattere premium, il prezzo elevato e il design molto particolare non lo hanno reso appetibile durante i primi tre anni di presenza sul mercato.

DS 3 Crossback E-Tense

DS 3 Crossback: la nuova DS 4 ispirerà il prossimo restyling del SUV

Dunque, almeno secondo le ultime indiscrezioni trapelate su Internet, il marchio di Stellantis deve assolutamente annunciare un restyling che Motor.es ha anticipato in una render. In questo momento, pare che il restyling si trovi sulla buona strada e il suo arrivo non verrà posticipato più del necessario.

In molti si aspettano un frontale più convenzionale con i fori più affilati presi dalla nuova DS 4 e un paraurti anteriore con uno stile più moderno della nuova compatta. In questo modo, il nuovo restyling della DS 3 Crossback abbandonerà i fari dal design curvo e le sinuose luci diurne a LED. I cambiamenti sul retro, invece, saranno più sottili in quanto al momento non rappresenta un grosso problema per il SUV comparto.

Il nuovo restyling influenzerà leggermente i fari che dovrebbero avere una diversa finitura. Previste modifiche anche al portellone e al paraurti. Gli interni della presunta DS 3 Crossback 2023 miglioreranno ancora di più con nuove combinazioni di materiali, nuove decorazioni e un nuovo sistema di infotainment, oltre a un perfezionamento dei sistemi di assistenza alla guida.

Anche la gamma dei motori sarà rivista, inclusa la versione completamente elettrica E-Tense che guadagnerà una maggiore autonomia. Il modello attuale propone fino a 320 km con una solo ricarica nel ciclo WLTP grazie a una batteria da 50 kWh.

Per quanto riguarda la presentazione ufficiale, il nuovo restyling del SUV di DS Automobiles è atteso al debutto nell’autunno 2022 mentre le vendite dovrebbero partire nella primavera del 2023.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI