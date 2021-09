Maserati MC20: premio per il miglior sistema audio premium

Il produttore di altoparlanti italiani di lusso, Sonus faber, ha collaborato con l’iconico marchio automobilistico Maserati per vincere il premio EISA 2021-2022 per il miglior sistema audio premium per auto OEM. Il sistema audio vincitore è installato nella vettura Maserati MC20 in una joint venture tra le due società. La Maserati produce una gamma di auto uniche che hanno una personalità sorprendente e sono immediatamente riconoscibili. Con un design elegante e sportivo e una tecnologia avanzata, il carattere esclusivo Maserati è una sorta di punto di riferimento automobilistico globale.

Un anno dopo la presentazione della Maserati MC20 da 630 CV, questi due marchi storici di lusso italiani continuano a sviluppare la loro partnership innovando la tecnologia audio automobilistica per i proprietari più esigenti di queste iconiche auto sportive. La MC20 Super Sports è il primo modello Maserati in produzione dotato di un sistema audio Sonus faber. I designer di Sonus faber hanno utilizzato le loro notevoli capacità di sintonizzazione del suono per creare un sistema audio a 12 canali supportato da un’enorme potenza di 695 W che alimenta 12 altoparlanti. Come tutti i prodotti Sonus faber, i materiali naturali costituiscono gran parte del carattere del sistema audio.

Il sistema audio Maserati MC20 è studiato appositamente per l’ambiente dell’abitacolo dell’auto, con altoparlanti che utilizzano EQ personalizzato e ottimizzazione in tempo reale dell’amplificazione in Classe D da 695 W. Il sistema offre sia le normali opzioni stereo che surround. Il team dietro il sistema afferma che il suono risultante riesce a catturare la “Voce di Sonus faber” e offre all’ascoltatore “la capacità di distinguere i diversi strumenti su una traccia, con l’esperienza emotiva che rispecchia una performance dal vivo”. Per me va bene.

Accettando il premio, il presidente di Sonus faber e il Co-CEO di McIntosh Group, Jeff Poggi, ha dichiarato: “Il team di Sonus faber è onorato di ricevere questo prestigioso premio, affermando veramente che questo progetto di passione quinquennale ha portato a un mondo sistema audio automobilistico di classe. Condividiamo questa celebrazione con Maserati, il nostro partner di fiducia, e non vediamo l’ora di portare il nostro suono naturale a più consumatori di automobili di lusso in tutto il mondo”.

