Ferrari 458 Italia Niki Lauda Edition: one-off in vendita

La Ferrari 458 Italia è una delle supercar più importanti realizzate dalla casa automobilistica modenese. Nel corso della sua esistenza, la vettura ha conquistato una serie di importanti premi, principalmente grazie al suo propulsore che ha vinto i riconoscimenti International Engine of the Year e Miglior motore con cilindrata superiore a 4 litri.

L’enorme successo della 458 Italia, sia dal pubblico che dalla stampa di settore, arriva da tutto il mondo. Il suo propulsore riesce a raggiungere fino a 9000 g/min, una caratteristica precedentemente sconosciuta nelle auto sportive stradali con questa cilindrata. Inoltre, abbiamo un rapporto di compressione di 12.5:1 e una potenza massima di 570 CV (127 CV/litro come potenza specifica).

Ferrari 458 Italia Niki Lauda Edition motore

Ferrari 458 Italia Niki Lauda Edition: questo speciale esemplare è stato realizzato dal reparto Tailor Made

Gli ottimi valori di coppia motrice si riflettono in un ampio range di utilizzo e una risposta istantanea della vettura a qualsiasi velocità. Parliamo di 540 Nm a 6000 giri amento di cui l’80% è disponibile già a 3250 g/min (coppia specifica di 120 Nm/litro).

Detto ciò, su Mechatronik è disponibile all’acquisto una Ferrari 458 Italia molto speciale. Si tratta di una one-off chiamata Ferrari 458 Italia Niki Lauda Edition che è stata ampiamente personalizzata dal reparto Tailor Made di Ferrari in onore di Niki Lauda.

L’intero design della supercar si basa sulla leggendaria monoposto di Formula 1 Ferrari 312T che all’epoca era pilotata proprio da Lauda. Esternamente è rivestita nella colorazione Rosso Corsa abbinata a interni in colore nero, che ritroviamo anche sui tappetini.

Non mancano pinze freno rosse, tunnel centrale in fibra di carbonio, inserti del cruscotto sempre in fibra di carbonio, sistema di sollevamento delle sospensioni anteriori, piantone dello sterzo elettrico, modanatura posteriore in fibra di carbonio, connettività iPod, loghi della Scuderia Ferrari, specchietti retrovisori elettrocromici sia all’interno che all’esterno, navigatore, Bluetooth, retrocamera e soglie sottoporta sportive.

A bordo di questa Ferrari 458 Italia Niki Lauda Edition troviamo poi sedili da corsa in fibra di carbonio, contagiri rosso, ripiano posteriore in pelle, impianto audio Hi-Fi ad alta potenza e cruscotto con superficie in pelle. Secondo quanto affermato da Mechatronik, questo speciale one-off del 2014 ha percorso appena 60 km ed è disponibile al prezzo di 297.000 euro.























































