Ferrari F8 Tributo: in vendita una one-off in Rosso Dino

Prima che arrivasse il coronavirus a cancellare tutti i saloni automobilistici, Ferrari ha sfruttato il Salone di Ginevra 2019 per presentare al mondo la Ferrari F8 Tributo. Si tratta di una vettura sportiva a motore centrale che sostituisce la 488 GTB nella gamma del cavallino rampante.

Il nome Tributo rende omaggio all’ultima evoluzione del propulsore F154 che è stato premiato per tre anni consecutivi come motore internazionale dell’anno. Disegnata dal Centro Stile Ferrari sotto la direzione di Flavio Manzoni, la F8 Tributo porta con sé un nuovo linguaggio di design.

Ferrari F8 Tributo one-off interni

Ferrari F8 Tributo: una bellissima one-off con soli 340 km percorsi

Sulla parte anteriore troviamo il sistema S Duct derivato dalla Formula 1 e già utilizzato sulla 488 Pista che consente di diminuire la pressione dell’aria sotto il muso della vettura, migliorando il carico aerodinamico frontale e la stabilità generale alle alte velocità. Troviamo poi dei fari anteriori a LED con sviluppo orizzontale e completamente ridisegnati per essere più compatti.

Come tutte le altre Ferrari, la maggior parte di coloro che hanno acquistato la F8 Tributo hanno scelto la classica colorazione Rossa Corsa. Tuttavia, duPont Registry ha in vendita una bellissima F8 Tributo one-off del 2021 rifinita esternamente nel raro colore Rosso Dino e con interni in pelle gialla e dettagli in Blue Sterling. La vettura ha percorso appena 341 km ed è disponibile all’acquisto al prezzo di 465.000 dollari (396.558 euro).

Sotto il cofano si nasconde il motore F154 CG, un V8 biturbo da 3.9 litri in grado di sviluppare 720 CV di potenza a 8000 g/min e 770 Nm di coppia massima a 3250 g/min. Accanto al powertrain c’è una trasmissione Getrag a doppia frizione a sette rapporti e la trazione posteriore.

A livello di prestazioni, la F8 Tributo impiega 2,9 secondi nello scatto da 0 a 100 km/h e 7,8 secondi in quello da 0 a 200 km/h mentre la velocità di massima è di 340 km/h. Sul circuito di prova di Fiorano, la Ferrari F8 Tributo ha stabilito un tempo sul giro di 1 minuto e 22,5 secondi.

