Kimera EVO37 vs Lancia 037: restomod, Stradale e Rally a confronto

Abbiamo avuto la possibilità di vedere già in azione la nuova Kimera EVO37 che riporta in vita l’iconica Lancia 037 Stradale e le sue bellissime forme.

Si tratta di un restomod realizzato da Kimera Automobili che nasconde sotto il cofano un motore a quattro cilindri da 2.1 litri con turbocompressore e compressore volumetrico (doppia sovralimentazione) capace di sviluppare 505 CV di potenza e 550 Nm di coppia massima. Questi vengono scaricati sulle ruote posteriori attraverso un cambio manuale.

Kimera EVO37

Kimera EVO37: uno dei soli 37 esemplari beccato su strada con la Stradale e la Rally

Il propulsore, inoltre, è stato rivisto in accordo con una consulenza speciale dell’ingegnere Claudio Lombardi. Una delle cose che risaltano maggiormente all’accensione della EVO37 è senza dubbio il suo sound, tipico di un quattro cilindri pesantemente modificato e di una trasmissione di un’auto da corsa.

Kimera Automobili è riuscita a mantenere sotto controllo il peso usando la fibra di carbonio per tutti i pannelli della carrozzeria anziché quella in vetro come l’originale 037 Stradale. Non mancano cerchi anteriori da 18” e posteriori da 19”, sospensioni Ohlins e impianto frenante Brembo.

Lancia Rally 037

La Kimera EVO37 resta fedele alla vettura originale della casa automobilistica torinese in quanto sia le forme che le linee sono identiche. Soltanto il corpo è stato leggermente allungato e troviamo dei fari a LED. Sul retro è rimasto il grosso alettone mentre il tetto presenta la stessa forma.

L’abitacolo è rimasto semplice proprio come l’auto originale, ma c’è una combinazione di alcantara rossa e nera e un cruscotto in fibra di carbonio. Con soli 37 esemplari previsti per la produzione e un prezzo ciascuno di ben 480.000 euro, la EVO37 è senza dubbio una vettura davvero unica.

Forse molti di voi sono in attesa di un confronto con la mitica Lancia 037, sia in versione Stradale che in quella Rally. Per il momento, però, dobbiamo accontentarci di questo video pubblicato dallo youtuber MattyB727 durante la Vernasca Silver Flag 2021 che mostra in azione tre esemplari delle vetture.

