Alfa Romeo e Lancia: un solo modello nel segmento B?

Le ultime indiscrezioni relative ai futuri piani di rilancio di Alfa Romeo e Lancia ipotizzano uno sviluppo delle gamme delle due case automobilistiche più esteso nei segmenti più elevati rispetto a quelli più bassi. In parole povere questo potrebbe significare che le due case automobilistiche potrebbero avere un solo modello nel segmento B del mercato. Questo almeno inizialmente. Se le cose andranno realmente in questa direzione, ciò potrebbe significare che nel segmento B Alfa Romeo avrà solo il B-SUV e Lancia invece solo la Ypsilon.

Solo una segmento B per Alfa Romeo e Lancia?

Le ultime voci infatti dicono che Alfa Romeo proverà ad espandersi nel segmento E del mercato auto con un SUV e una berlina di grandi dimensioni, probabilmente in versione coupè. Lancia invece preferirà puntare sui segmenti C e D del mercato con rispettivamente l’erede di Lancia Delta e due SUV. Questo probabilmente in virtù del carattere premium dei due brand. Se queste indiscrezioni dovessero risultare veritiere, ciò significherebbe il sacrificio di un B-SUV per Lancia e del ritorno della MiTo per il Biscione.

Al momento ovviamente sono solo voci e dunque non si sa se per davvero le cose andranno così per Alfa Romeo e Lancia. Dunque per attirare giovani e gli acquirenti che non vogliono spendere troppo per un’auto, le due case automobilistiche punterebbero solo su Alfa Romeo Brennero e sulla nuova Lancia Ypsilon che dunque diventerebbero le due entry level delle gamme dei rispettivi brand.

Sempre secondo le ultime indiscrezioni, Lancia in futuro avrà 4 auto: Ypsilon, Delta e due SUV nel segmento C e D. Alfa Romeo invece avrà Brennero, Tonale, le nuove Giulietta, Giulia e Stelvio e due auto di segmento E. Si parla infine dell’arrivo di una possibile Spider ma probabilmente solo in edizione limitata. Tra fine anno ed inizio 2022 sapremo la verità.

