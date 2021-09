Peugeot 3008 Hybrid a 299 euro al mese con I-Move

Peugeot ha deciso di estendere la possibilità di acquistare tramite finanziamento il Peugeot 3008 Hybrid in allestimento Allure Pack al prezzo promozionale di 36.280 euro anziché 46.030 euro. In particolare, I-Move Avantage Hybrid prevede una durata contrattuale pari a 36 mesi e una percorrenza massima di 45.000 km.

L’anticipo è di 7062 euro (che corrisponde al primo canone mensile), 35 rate mensili da 299 euro euro e una rata finale (valore futuro garantito) di 23.817 euro. L’importo include Iva, messa su strada e sei mesi di ricariche pubbliche illimitate sul veicolo acquistato e nel rispetto delle condizioni di utilizzo.

Peugeot 3008 Hybrid: scopriamo tutte le caratteristiche di I-Move Avantage Hybrid

IPT e imposta di bollo su conformità sono escluse, l’imposta sostitutiva sul contratto è di 73,92 euro, le spese di incasso mensili di 3,50 euro mentre quelle per la pratica di 350 euro. L’importo totale del credito è di 29.219 euro con interessi di 3604 euro mentre quello dovuto è di 33.373 euro.

Il prezzo promozionale include il contributo statale di 2500 euro vincolato alla rottamazione di un veicolo di categoria M1 che rispetta i requisiti previsti dalla legge di bilancio 2019 e successive integrazioni e aggiornamenti. La rata mensile per il nuovo Peugeot 3008 Hybrid include il servizio facoltativo Efficiency con due anni di garanzia contrattuale più un anno di estensione con limite a 45.000 km e manutenzione ordinaria programmata a 36 mesi/45.000 km al costo mensile di 27,30 euro.

Il SUV ibrido plug-in nasconde sotto il cofano un gruppo propulsore costituito da un motore benzina a quattro cilindri linea da 1.6 litri abbinato a un powertrain elettrico per una potenza complessiva pari a 225 CV e 300 Nm di coppia massima. Oltre a questo, ci sono la trazione anteriore e un cambio automatico a 8 marce.

La batteria da 13,2 kWh permette al 3008 Hybrid di percorrere fino a 50 km con una sola ricarica e nel ciclo WLTP. Usando esclusivamente il motore elettrico, il modello riesce a raggiungere una velocità massima di 135 km/h. Secondo quanto affermato dalla casa automobilistica francese, il Peugeot 3008 Hybrid impiega 8,7 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 225 km/h utilizzando naturalmente anche il motore endotermico.

Ecco tutte le dotazioni previste di serie con l’allestimento Allure Pack

L’allestimento Allure Pack propone di serie sensori di parcheggio anteriori e posteriori, sistema Visiopark con retrocamera a 180°, cerchi in lega Detroit da 18”, climatizzatore automatico bizona, regolatore/limitatore di velocità, sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, fari posteriori full LED 3D, fari DRL a LED ad artiglio, vetri posteriori e lunotto oscurati, bracciolo centrale con vano portaoggetti, griglia anteriore senza cornice, interni in tessuto e tetto, paddle al volante, pedaliera sportiva in alluminio, tergilunotto, specchietti retrovisori esterni riscaldabili e regolabili e ripiegabili elettricamente e con illuminazione a LED e Peugeot i-Cockpit con display touch da 12.3”.

Troviamo inoltre tre prese da 12V, sedile del conducente con regolazione lombare e in altezza, tre modalità di guida (Electric, Sport e Hybrid), volante multifunzione in pelle Pieno Fiore con regolazione in altezza e profondità, monitoraggio a distanza della carica tramite l’app MyPeugeot, precondizionamento dell’abitacolo sempre tramite l’app, sistema acustico ADAS, chiusura centralizzata con telecomando, cinture di sicurezza con pretensionatori, caricatore OBC monofase da 3,7 kW, sistema ISOFIX per i sedili posteriori, Keyless Access & Start, ABS + AFU, vari airbag, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con funzione antipizzicamento e tantissimo altro ancora.

