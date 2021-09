Dodge e Ram dominano fra i marchi del mercato di massa

Per il secondo anno consecutivo, Dodge si è aggiudicata il primo posto tra i marchi del mercato di massa, secondo lo studio Automotive Performance Execution and Layout (APEAL) 2021 realizzato da J.D. Power.

La casa automobilistica americana è il primo brand locale a conquistare il primo posto nella classifica per due anni consecutivi tra i marchi del mercato di massa. Al secondo posto troviamo Ram che si conferma in questa posizione dal 2020.

Dodge e Ram: i due brand di Stellantis hanno spiccato nello studio APEAL 2021 di J.D. Power

Gli ottimi risultati segnano il terzo anno consecutivo che Dodge e Ram hanno superato i loro diretti concorrenti nel prestigioso studio di J.D. Power. Inoltre, APEAL 2021 ha nominato il Ram 1500 2021 come il miglior veicolo nella categoria dei pick-up leggeri. Questo è il secondo anno consecutivo in cui il 1500 è presente nella lista.

La notizia arriva sulla scia del continuo successo dei brand nel più recente studio Initial Quality sempre di J.D. Power. Ram e Dodge hanno concluso in prima e seconda posizione.

Mark Champine, Head of Customer Experience di Stellantis Nord America, ha detto: “Ho detto l’anno scorso che avremmo tenuto l’acceleratore ben aperto e questi vari risultati dimostrano la nostra continua determinazione a farlo. Rimaniamo sulla missione di fare meglio per i nostri clienti e sappiamo di avere più lavoro da fare”.

Lo studio Automotive Performance Execution and Layout valuta il legame emotivo tra clienti e veicoli model year 2021. Ciò viene determinato dal feedback dei clienti sulle caratteristiche di ogni modello, dal comfort di seduta alla risposta dell’acceleratore, durante i primi tre mesi di proprietà. Il feedback viene quindi aggiunto a un indice APEAL complessivo di 1000 punti.

Nell’ultimo studio, Dodge e Ram sono separate da un solo punto (882 e 881), lo stesso margine dello scorso anno. Ogni marchio è migliorato di 10 punti rispetto allo studio 2020, quattro in più rispetto alla media del settore, che ha registrato un aumento di sei punti da 842 a 848. Dodge Charger e Durango, Ram 2500 e 3500 e Jeep Gladiator si sono piazzati al secondo posto nei rispettivi segmenti.

