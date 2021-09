GTO California Spyder Revival: l’ultimo progetto di GTO Engineering

GTO Engineering ha deciso di ampliare la sua gamma Revival con una Ferrari California Spyder molto speciale. Dall’unione della 250 SWB a passo corto e della 250 TR è nata una reinterpretazione costruita a mano della famosa California Spyder del 1960.

A seconda del veicolo-donatore, delle specifiche, delle tasse e della spedizione, ciascun esemplare dovrebbe costare tra la 750.000 e le 850.000 sterline (876.560-993.435 euro) con consegne che partiranno verso la fine del 2021.

GTO California Spyder Revival interni

GTO California Spyder Revival: la Ferrari torna a splendere grazie a GTO Engineering

Considerando che Ferrari ha costruito solo 106 esemplari della vettura originale, forse non molti proprietari potrebbero scegliere di “sacrificare” la loro speciale unità per questo progetto di GTO Engineering dato che andrebbe a ridurre il prezzo.

Ad ogni modo, la GTO California Spyder Revival può essere completamente personalizzata. Ogni veicolo richiede oltre 1500 ore di lavoro manuale per essere completato. La società britannica afferma che ogni singolo esemplare sarà migliorato in termini di costruzione, ma corrisponderà ai requisiti di qualità e standard di produzione del modello originale.

GTO California Spyder Revival motore

Caratterizzata da un corpo in alluminio modellato a mano, la California Spyder Revival può essere rifinita in diverse colorazioni. Inoltre, i clienti di GTO Engineering possono scegliere fra vari rivestimenti in pelle, oltre alla possibilità di aggiungere un volante in legno vintage con tanto di clacson che ricorda quello originale. L’azienda afferma, inoltre, di aver migliorato la rigidità torsionale della Ferrari California Spyder e ora è più rigida per compensare la mancanza del tetto.

Per quanto riguarda le prestazioni, sono affidate a un motore standard da 3 litri. In alternativa è possibile optare per le unità da 3.5 e 4 litri, abbinate a un cambio manuale a 4 velocità oppure a quello opzionale a 5 rapporti.

Dal 17 al 19 settembre 2021, GTO Engineering sarà presente al Goodwood Revival con lo stand Over the Road dove sarà possibile ammirare dal vivo la nuova GTO California Spyder Revival.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI