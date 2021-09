Fiat 500X Dolcevita: open air anche su Cross e Sport

Dopo aver registrato ottimi riscontri per le serie speciali, Yacht Club Capri e Dolcevita Launch Edition, della Fiat 500X ora la proposta open air Dolcevita che adotta la capote soft-top viene estesa anche agli allestimenti Cross e Sport che rappresentano a tutti gli effetti le versioni top di gamma del crossover torinese.

Poco meno di due mesi dopo dal debutto sul mercato delle versioni ispirate alla nautica e alla Dolcevita della Fiat 500X, la proposta open air debutta quindi anche su allestimenti già in essere nella gamma dell’apprezzata 500X. Il nuovo soft top Dolcevita, realizzato in tela, si apre solamente in 15 secondi anche durante la marcia a patto di non superare i 100 km/h di velocità. Grazie alla particolare disposizione esclusivamente dedicata al tetto della vettura, non va ad inficiare la capacità del bagagliaio garantendo pure ottima visibilità e un’esperienza open air che include anche chi siede sul divano posteriore.

Si può avere nei colori nero, grigio e rosso, da abbinare ai 10 colori di carrozzeria a disposizione della Fiat 500X garantendo ottime sensazioni a chi non può fare a meno della piacevole esperienza di guida a cielo aperto col vento tra i capelli. Senza rinunciare alla versatilità di un crossover di tendenza com’è la 500X.

Una Fiat 500X con capote in tela a due mesi dal lancio delle versioni speciali

Fiat propone quindi il soft top Dolcevita anche a bordo delle Fiat 500X Cross e Sport che affiancano le varianti speciali che hanno debuttato meno di due mesi fa. La versione Yacht Club Capri della Fiat 500X è nata dalla collaborazione con uno degli Yacht Club più esclusivi del nostro Paese ed utilizza una capote blu con dettagli dello stesso colore e cerchi da 18 pollici. All’interno invece troviamo degli eleganti sedili bianchi Soft Touch ispirati al mondo della nautica: in optional si può avere una bellissima plancia in legno.

La Dolcevita Launch Edition si distingue invece dalla verniciatura esterna Bianco Gelato con dettagli cromati e satinati sul baffo anteriore, paraurti e specchietti retrovisori oltre alla linea di bellezza argentata che corre sul perimetro della 500X. Anche in questo caso i cerchi sono da 18 pollici con dettagli in blu mentre all’interno ritornano i sedili bianchi Soft Touch e un elegante cruscotto bianco con dettagli cromati sul pomello del cambio e disponibilità di tappeti specifici. I motori utilizzati sono due benzina: il Firefly da 1.0 litri da 120 cavalli e lo stesso da 1.3 litri da 150 cavalli di potenza in accordo con i diesel MultiJet da 1.3 litri e 95 cavalli e 1.6 litri e 130 cavalli.

Nuovi allestimenti, sempre leader del Segmento

Già all’inizio dell’anno, Fiat ha rinnovato l’intera Famiglia 500 includendo anche la Fiat 500X che ora include quattro allestimenti ben diversificati fra loro. Si comincia dalla versione Cult caratterizzata da colori vivaci abbinati a nuovi tessuti per i sedili blu con monogramma Fiat e plancia dedicata in Blu Techno. L’allestimento Connect è studiato invece per chi vuole rimanere sempre connesso. Di serie c’è infatti il sistema infotainment Uconnect con schermo da 7 pollici, radio DAB e connettività Apple CarPlay e Android Auto. Ci sono poi nuovi sedili “Flashy” neri con volante in techno pelle e cerchi in lega da 17 pollici. La dotazione si completa con i finestrini oscurati, fendinebbia e LED DRL.

L’allestimento Cross della Fiat 500X abbina all’interessante dinamismo i tratti di un vero e proprio crossover utile anche per piccole avventure fuoriporta. Sulla Cross sono ora disponibili nuovi sedili con fascia centrale con trama Camouflage e inserti in vinile: di serie i cerchi in lega da 18 pollici, le barre sul tetto, il climatizzatore automatico e i sensori di parcheggio.

Il top di gamma è rappresentato invece dall’allestimento Sport che si contraddistingue per un look esclusivo e inconfondibile caratterizzato anche da cerchi in lega da 18 pollici in nero brunito lavorato, minigonne laterali, spoiler posteriore, nuovi sedili sportivi in tessuto nero con logo 500 rosso, climatizzatore automatico, nuova plancia Titanio opaca, schermo TFT da 7 pollici e fendinebbia.

Ecco le soluzioni per averla

La nuova Fiat 500X Dolcevita si può avere con Leasys scegliendo fra Leasys Miles o il Noleggio Chiaro per disporre della formula di noleggio a lungo termine più adatta alle esigenze dell’utente. Leasys Miles è infatti l’innovativa soluzione di noleggio “pay per use” che risponde alle esigenze di chi utilizza l’auto con basse percorrenze annuali e vuole godersi il piacere di guidare senza pensare alla gestione dell’auto. Si può avere per 48 mesi e si caratterizza per un canone mensile particolarmente vantaggioso: a questo si aggiunge una quota variabile calcolata in base ai chilometri effettivamente percorsi con i primi 1.000 km già inclusi. Si può inoltre arricchire il noleggio base con ulteriori servizi di assistenza e coperture assicurative.

Noleggio Chiaro, invece, è la formula pensata per privati, liberi professionisti e piccole e medie imprese che consente di noleggiare a lungo termine conoscendo sin da subito il prezzo d’acquisto dell’auto al termine del noleggio. Il canone è fisso e sono già inclusi tutti i servizi.

Grazie ai servizi di FCA Bank, al lancio si potrà disporre di un vantaggio di 2.000 euro proposto su ogni soluzione finanziaria di FCA Bank. In particolare, si potrà avere la Fiat 500X Dolcevita con una rata a partire da 345 euro al mese cominciando a pagare a marzo 2022. Tutto quanto in accordo con un finanziamento rateale tradizionale. Inoltre FCA Bank propone anche di poter scegliere, alla fine del contratto, se sostituire la vettura acquistandone una nuova, se tenere l’auto pagando la Rata Finale Residua oppure restituirla.

