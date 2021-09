Nuovo Opel Grandland: fino al 30 settembre a 269 euro al mese

Fino al 30 settembre 2021 è possibile sfruttare il finanziamento Scelta Opel proposto dalla casa automobilistica tedesca per acquistare il nuovo Opel Grandland in allestimento base. In particolare, il prezzo promozionale è di 21.350 euro anziché 22.350 euro.

Scelta Opel prevede un anticipo di 2600 euro (che corrisponde al primo canone mensile), 269 euro al mese per 35 mesi, una rata finale da 12.518,01 euro (valore futuro garantito) e una percorrenza massima di 45.000 km.

Nuovo Opel Grandland: scopriamo il finanziamento Scelta Opel valido fino alla fine del mese

L’importo totale del credito è di 19.100 euro e include le spese istruttoria da 350 euro. Gli interessi sono pari a 2.833,01 euro, l’imposta di bollo di 16 euro, le spese di gestione pagamenti di 3,50 euro mentre le spese di bollo su invio comunicazione periodica di 2 euro. L’importo totale dovuto è di 22.081,01 euro con TAN al 5,95% e TAEG al 7,31%. Da precisare che la prima rata è da pagare dopo un mese.

L’offerta promozionale sul nuovo Grandland è valida solo in caso di contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2011 in modo da ottenere il contributo statale di 1500 euro. Inoltre è valida solo in caso di applicazione dello Speciale Voucher online e salvo approvazione di Opel Financial Services.

La versione oggetto della promozione nasconde sotto il cofano un motore benzina a tre cilindri in linea da 1.2 litri in grado di sviluppare una potenza di 130 CV a 5500 g/min e 230 Nm di coppia massima a 1750 g/min.

La trazione anteriore e un cambio manuale a 6 rapporti si affiancano al propulsore. L’ultima generazione del SUV tedesco impiega 10,1 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 188 km/h. Nel ciclo misto consuma 5,1 litri di carburante ogni 100 km mentre le emissioni di CO2 sono di 114 g/km.

Ecco cosa propone l’allestimento base

L’allestimento base del nuovo Opel Grandland offre di serie alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, servosterzo, cruise control, climatizzatore automatico bizona, fari a LED con attivazione automatica, cofano motore in tinta con la carrozzeria, calotte degli specchietti retrovisori esterni, sensore pioggia, tergilunotto, volante in pelle con comandi radio, ABS, console centrale con bracciolo scorrevole, interni in tessuto, specchietti retrovisori esterni con regolazione elettrica e funzione riscaldamento e poggiatesta posteriori.

Non mancano cinture di sicurezza con pretensionatori, frenata automatica di emergenza, riconoscimento dei cartelli stradali, sistema di mantenimento della corsia di marcia, chiusura centralizzata, vari airbag, cerchi in lega Silver a cinque razze da 17”, controllo elettronico della stabilità e della trazione, rilevamento di stanchezza del conducente, sistema ISOFIX per i sedili posteriori e sistema di infotainment Multimedia Intellilink con supporto Apple CarPlay e Android Auto, Bluetooth, Radio DAB e display da 7”.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI