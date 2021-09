Stellantis: accordo di sponsorizzazione con ESILV

L’École Supérieure d’Ingénieurs Léonard de Vinci ha appena firmato un accordo di sponsorizzazione triennale con il gigante automobilistico mondiale Stellantis. La classe 2021-2023 dell’École Supérieure d’Ingénieurs Léonard de Vinci (ESILV) sarà sponsorizzata da Christophe Rauturier, Software Global Operations & Customer support di Stellantis, che terrà un discorso durante la cerimonia di laurea nel 2024, ha affermato un comunicato stampa dal Polo Universitario Leonardo da Vinci.

Accordo di sponsorizzazione di Stellantis con ESILV

“Convinti della complementarietà di aziende e grandi scuole nella formazione degli studenti, Stellantis ed ESILV hanno deciso di unire le forze per un periodo di tre anni a partire dal 30 giugno 2021, dopo una collaborazione che esiste dal 2013″, ha spiegato in un comunicato la scuola di ingegneria. Diciassette tirocinanti/studenti studio-lavoro sono così entrati a far parte del gruppo Stellantis nel 2020, frutto della fusione del gruppo PSA (Peugeot, Citroën, DS, ecc.) e di Fiat Chrysler Automobiles (Fiat, Jeep, Chrysler, Dodge, ecc.) per stage all’anno 2021.

Oltre a sostenere la promozione degli studenti 2021-2023, questa sponsorizzazione comporterà il sostegno alle esigenze di reclutamento attraverso gli interventi dei professionisti del gruppo automobilistico nelle aree comuni di competenza; il supporto allo sviluppo delle competenze tecnico-funzionali degli studenti e la proposta di lezioni e convegni su temi tecnici legati ai campi di attività di Stellantis nonché un ciclo di conferenze per studenti del quarto e quinto anno.

