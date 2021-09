Ferrari F8 Spider: ecco la proposta di Novitec [Video]

Novitec ha presentato nelle scorse ore il suo ultimo progetto che riguarda questa volta la Ferrari F8 Spider, la versione scoperta della F8 Tributo che lo stesso tuner ha già modificato.

Dando un’occhiata alle immagini ufficiali, sembra che la parte estetica non sia stata molto toccata dal preparatore tedesco. Tuttavia, ci sono alcuni extra molto interessanti. Come previsto, Novitec ha scelto ancora una volta la fibra di carbonio con la possibilità di rifinire le parti nello stesso colore della carrozzeria oppure in carbonio a vista con rivestimento lucido.

Ferrari F8 Spider by Novitec interni

Ferrari F8 Spider: Novitec ha svelato la propria versione modificata

La parte frontale della F8 Spider è stata ottimizzata con l’implementazione di uno spoiler composto da due pezzi, che pare riduca la portanza e migliori la maneggevolezza alle alte velocità. Troviamo, inoltre, delle alette in fibra di carbonio su entrambi i lati del paraurti che migliorano il raffreddamento.

La Ferrari F8 Spider modificata dispone di nuove calotte degli specchietti retrovisori esterni con un design ispirato alle monoposto e degli inserti in carbonio per le prese d’aria presenti dietro le portiere. La nota società di tuning dà la possibilità di scegliere fra uno spoiler a coda d’anatra oppure un alettone standard. Nella zona inferiore del retro c’è un diffusore con alette ridisegnate, oltre a un rivestimento in carbonio per la retrocamera.

Il look generale della speciale scoperta del cavallino rampante viene esaltato ancor di più dai nuovi cerchi realizzati da Vossen che misurano 9×21” all’anteriore e 12×22” al posteriore. Questi vengono abbinati a pneumatici 255/30 e 335/25.

Novitec ha installato un sistema idraulico nella parte anteriore della Ferrari F8 Spider che rende più facile l’attraversamento di dossi o rampe con la semplice pressione di un pulsante. Le molle sportive abbassano l’altezza da terra della supercar di circa 35 mm. Sono disponibili anche diversi impianti di scarico, tra cui uno in Inconel con placcatura in oro 999.

Sotto il cofano della vettura c’è un V8 biturbo da 3.9 litri che di serie produce 720 CV di potenza e 770 Nm di coppia massima. Come al solito, però, Novitec ha apportato una serie di aggiornamenti che ora consentono all’otto cilindri di erogare 802 CV a 8000 g/min e 898 Nm a 3100 g/min. Adesso, la F8 Spider by Novitec impiega soli 2,6 secondi per scattare da 0 a 100 km/h (2,9 secondi il modello di serie) e raggiunge una velocità massima di 340 km/h.

