Android Auto e Apple CarPlay: la connessione dello smartphone è il problema più comune in auto

Un recente studio condotto da J.D. Power negli Stati Uniti rivela che la connettività dello smartphone è il problema più comune citato dai nuovi proprietari di veicoli.

Lo U.S. Initial Quality Study è giunto alla sua 35ª edizione e quella di quest’anno ha preso intervistato 110.827 acquirenti e locatori di nuovi veicoli model year 2021. Lo studio si compone di 223 domande, organizzate in nove categorie: infotainment, funzionalità, comandi, display, esterni, sistemi di assistenza la guida, interni, motore, sedili, esperienza di guida e clima.

Android Auto e Apple CarPlay: molti possessori di nuovi veicoli hanno riscontrato problemi di connessione dello smartphone

L’azienda determina il punteggio finale prendendo in considerazione il numero dei problemi riscontrati per 100 veicoli durante i primi 90 giorni di proprietà. Quest’anno, Ram ha sorpreso molti in quanto è stata la casa automobilistica meglio posizionata con 128 PP100 riportati.

Secondo lo U.S. Initial Quality Study 2021, uno su quattro di tutti i problemi citati dai proprietari di nuovi veicoli riguardava la categoria dell’infotainment. Inoltre, per la prima volta dal 2011, il riconoscimento vocale non è stato più il problema principale citato dagli automobilisti. Al contrario, riguarda la connettività Android Auto e Apple CarPlay. I problemi sembrerebbero essere cresciuti a causa dell’ampio utilizzo di sistemi wireless.

Dave Sargent, vicepresidente automotive quality di J.D. Power, ha detto: “I proprietari vogliono la connettività wireless e l’industria ha risposto. Tuttavia, questo ha creato una sfida tecnica più grande sia per le case automobilistiche che per le aziende tecnologiche. Le case automobilistiche generalmente sono quelle che affrontano l’ira dei proprietari, ma questo è sicuramente un problema condiviso. I proprietari non si preoccupano di chi è la colpa: vogliono solo che il loro telefono e il loro veicolo comunichino tra loro”.

“I proprietari si arrabbiano quando le tecnologie del veicolo e del telefono non si connettono correttamente. Quest’anno ci sono molti esempi che non funzionano come previsto nei nuovi veicoli. Con più veicoli dotati della tecnologia wireless richiesta dai proprietari, lo studio rivela un aumento dei problemi di connettività tra smartphone e veicoli, lasciando insoddisfatte molte persone”, ha concluso Sargent.

