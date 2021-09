Ram aggiorna la sua gamma di pick-up con diverse novità

Ram ha confermato nelle scorse ore che alcuni suoi pick-up saranno equipaggiati con il nuovo sistema di infotainment Uconnect 5. Disponibile di serie sugli allestimenti Big Horn e superiori del Ram 1500, 2500 e 3500, la quinta generazione del sistema basato su Android è quattro volte più veloce del precedente Uconnect 4, oltre ad avere tre volte più memoria.

Questi non sono gli unici miglioramenti effettuati da Stellantis in quanto il sistema di infotainment presenta una schermata home personalizzabile, una grafica più nitida, nonché colori, temi e caratteri per adattarsi al tipo di allestimento del pick-up. Il nuovo Uconnect 5 dispone anche della tecnologia di riconoscimento vocale e del supporto per un massimo di cinque diversi profili utente.

Non manca la piena compatibilità con Android Auto ed Apple CarPlay wireless, quest’ultimo che ora può occupare l’intero display da 12”. Altre caratteristiche chiave offerte dall’infotainment sono la tecnologia Maps Over The Air che consente al sistema di scaricare e installare automaticamente gli aggiornamenti delle mappe in background. Lo Uconnect 5 supporta, inoltre, la funzione Last Mile Navigation, fornendo indicazioni a piedi sull’app per smartphone dopo aver parcheggiato.

Ram 1500 Rebel G/T 2022

Ram: il model year 2022 ha portato nuove varianti per il 1500

Oltre al nuovo sistema di infotainment, il Ram 1500 2022 ha ricevuto nuove varianti fra cui l’edizione limitata 10th Anniversary Edition, BackCountry, Laramie G/T e Rebel G/T.

Disponibile anche il nuovo Longhorn SouthFork che prende il posto della Limited Longhorn 10th Anniversary Edition e presenta un portellone multifunzione, degli pneumatici Falken Wildpeak All-Terrain, il Bed Utility Group, un gradino per il cassone ripiegabile e un particolare rivestimento per il cassone.

Il modello vanta anche un esclusivo abitacolo dipinto in Mountain Brown con sedili avvolgenti, pannelli delle portiere in pelle scamosciata e pedaliera in metallo. La casa automobilistica statunitense ha modificato anche la palette colori del 1500 2022 e aggiornato il Trailer Tow Group che ora include quattro luci a LED per rendere più semplice l’aggancio di rimorchi di notte. Infine, il pick-up viene fornito di serie con il Ram Clean Air System che filtra il 95% del particolato dell’aria per ridurre pollini, allergeni e batteri nell’abitacolo.

Ram 1500 Limited 10th Anniversary Edition 2022

Aggiornamenti anche per la gamma Heavy Duty

Gli aggiornamenti alla gamma Heavy Duty (HD), che include Ram 2500 e 3500, sono di meno. Troviamo una nuova colorazione chiamata Harvest Sunrise, le luci del gancio traino viste per il Ram 1500 2022 e una variante Power Wagon aggiornata.

Quest’ultimo propone un nuovo pacchetto Level 3 Equipment mentre all’interno troviamo il sistema di infotainment Uconnect 5 con display da 12”, un impianto audio Harman/Kardon con 17 altoparlanti e sedili in pelle Medium Greystone Natura Plus o Bristol con logo Power Wagon in rilievo.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI