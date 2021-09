Alfa Romeo Tonale: nuove foto spia da Catania

Nuove foto spia di Alfa Romeo Tonale sono apparse sul web nelle scorse ore. Le immagini provengono da Catania, dove sono stati avvistati alcuni prototipi camuffati del futuro C-SUV della casa automobilistica del Biscione. Ricordiamo che le immagini spia di Tonale negli ultimi mesi si sono moltiplicate in Italia e non solo. Il SUV infatti entro fine anno dovrebbe venire svelato nella sua veste definitiva con le prime immagini ufficiali.

Nuove foto spia di Alfa Romeo Tonale

Il debutto ufficiale di Alfa Romeo Tonale dovrebbe avvenire nel corso della prossima edizione del Salone dell’auto di Ginevra 2021, evento che si terrà nel corso del prossimo mese di febbraio. La produzione del nuovo modello entry level di Alfa Romeo avverrà a Pomigliano D’Arco in Campania nello stabilimento del gruppo Stellantis in cui viene attualmente prodotta Fiat Panda e che in futuro dovrebbe ospitare qualche altro SUV.

Si parla infatti con insistenza di un SUV a marchio Dodge che dovrebbe essere ispirato proprio a Tonale. Non si esclude inoltre che in caso di spostamento della produzione di Fiat Panda altrove i SUV in questo stabilimento possano addirittura diventare 3. Ma questo ovviamente lo dirà il futuro piano industriale di Stellantis che sarà svelato tra fine 2021 e inizio del 2022.

Ricordiamo infine che la commercializzazione di Alfa Romeo Tonale dovrebbe partire in primavera con lo sbarco in concessionaria delle prime unità del SUV che dovrebbe avvenire agli inizi del prossimo mese di giugno. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questo atteso modello nel corso dei prossimi mesi.

Alfa Romeo Tonale : I prototipi camuffati del futuro SUV di segmento C del Biscione sono stati avvistati nelle scorse ore sul lungomare di Catania

