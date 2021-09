Nuova Maserati GranTurismo: l’ultimo prototipo avvistato a Modena

Sappiamo ormai già da diverso tempo che Maserati sta lavorando sulla prossima generazione della Maserati GranTurismo (e della GranCabrio). Entrambe saranno le prime auto completamente elettriche della casa automobilistica modenese. Oltre a questo, arriverà anche una variante ibrida plug-in basata su una versione depotenziata del V6 Nettuno da 3 litri che ha debuttato con la Maserati MC20.

Nelle ultime settimane sono emersi in rete diversi prototipi completamente camuffati della GranTurismo 2022. L’ultimo avvistamento proviene da Walter Vayr che ha pubblicato su Facebook alcuni scatti di un prototipo totalmente mimetizzato avvistato sulle strade di Modena.

Nuova Maserati GranTurismo tre quarti posteriore

Nuova Maserati GranTurismo: proseguono i test sulla prossima generazione

Sfortunatamente, anche questo muletto è stato nascosto parecchio, quindi non possiamo apprezzare tutta la sua bellezza. Tuttavia, si tratta della versione con motore a combustione interna visto che sul retro ci sono ben quattro terminali di scarico di forma circolare. Inoltre, il camuffamento non riporta la parola Folgore come visto sul prototipo di qualche giorno fa. Questa fa riferimento alla presenza di un gruppo propulsore 100% elettrico.

Ritornando al V6 biturbo, le ultime indiscrezioni riportano che la nuova Maserati GranTurismo avrà una versione depotenziata del nuovo sei cilindri del Tridente che sulla MC20 riesce ad erogare ben 630 CV di potenza e 730 nm di coppia massima.

Recentemente vi abbiamo proposto anche un render che ci ha rivelato un design effettivamente vicino a quello atteso sul modello finale. Dovrebbe trattarsi più nello specifico di un’elegante coupé 2+2 con motore posizionato davanti all’abitacolo, all’interno di un lungo cofano e trazione al posteriore.

I fari anteriori avranno un design molto simile a quello utilizzato sulla MC20 mentre la griglia avrà un’impostazione meno tagliente e più votata all’ellisse con barre cromate. Infine, la Maserati GranTurismo 2022 dovrebbe basarsi su una piattaforma in alluminio e proposta in più versioni, fra cui la già citata full electric con circa 700 CV di potenza provenienti da tre propulsori elettrici (due montati sul retro e uno davanti).

