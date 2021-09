Nuova Maserati GranTurismo Folgore: ecco le prime foto spia

Maserati è uno dei 14 brand di Stellantis che ha sfruttato l’evento EV Day 2021 di giugno per confermare il suo passaggio all’elettrificazione. Tuttavia, la casa automobilistica modenese aveva già presentato la sua roadmap verso l’elettrificazione a novembre dello scorso anno.

Questo stabiliva che le nuove generazioni di Maserati GranTurismo e GranCabrio sarebbero state le prime auto completamente elettriche. Dopodiché sarebbe seguita una versione elettrificata della Maserati MC20, che attualmente viene proposta soltanto con motore V6 biturbo da 3 litri.

Nuova Maserati GranTurismo Folgore, il camuffamento conferma che si tratta di questa vettura

Nuova Maserati GranTurismo Folgore: ecco il primo prototipo della elettrica

Lo storico marchio modenese ha svelato che ciascuno dei nuovi veicoli full electric apparterranno alla nuova gamma Folgore. Ogni veicolo sarà sviluppato, ingegnerizzato e costruito totalmente in Italia e avranno motori elettrici che manterranno il DNA del Tridente.

Detto ciò, il leaker Walter Vayr ha pubblicato su Facebook una serie di foto spia di quello che sembra un prototipo completamente camuffato della nuova Maserati GranTurismo Folgore. Da notare che il muletto disponeva del cofano aperto e questo ha permesso di rivelare per la prima volta il nuovissimo propulsore elettrico.

Fino ad oggi avevamo soltanto alcuni teaser condivisi direttamente da Maserati sul powertrain Folgore. Anche il camuffamento utilizzato per nascondere il design di questo muletto riporta le parole Maserati, GranTurismo e Folgore.

Sappiamo che tutti i futuri veicoli equipaggiati con questo nuovo propulsore avranno la tecnologia 800V e il supporto alla ricarica fino a 300 kW. Alcune fonti hanno dichiarato che sarà in grado di sviluppare oltre 650 CV di potenza e permettere alla nuova GranTurismo di impiegare soli 2 secondi per scattare da 0 a 100 km/h.

Oltre alla variante 100% elettrica, la nuova generazione della Maserati GranTurismo (così come la nuova GranCabrio) sarà offerta con una versione depotenziata del V6 Nettuno della MC20. In quest’ultima, il nuovo sei cilindri è capace di sviluppare 630 CV e 730 Nm.













