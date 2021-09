Opel Corsa-e in promo a 129 euro al mese fino al 30 settembre

Opel ha deciso di rinnovare la promozione sul finanziamento Scelta Opel che riguarda la nuova Opel Corsa-e 100% elettrica in allestimento Elegance. In particolare, è possibile acquistare la vettura al prezzo promozionale di 22.400 euro anziché 23.400 euro sfruttando proprio Scelta Opel. È previsto un contratto di 36 mesi con una percorrenza massima pari a 30.000 km e prima rata dopo un mese.

L’anticipo è di 5400 euro, le rate mensili (per 35 mesi) sono di 129 euro mentre il valore futuro garantito (rata finale) è pari a 15.071,61 euro. L’importo totale del credito è di 17.350 euro con incluse le spese istruttoria di 350 euro. Gli interessi sono invece di 2236,61 euro. L’imposta di bollo di 16 euro, le spese di gestione dei pagamenti di 3,50 euro mentre le spese di bollo su invio comunicazione periodica di 2 euro. L’importo totale dovuto è pari a 19.734,61 euro con TAN al 4,60% e TAEG al 5,84%.

Opel Corsa-e Elegance: scopriamo il finanziamento Scelta Opel per la elettrica

L’offerta prende come riferimento il vantaggio economico dell’ecobonus pari a 6000 euro previsto dalla legge di bilancio 2019 in caso di acquisto di un veicolo elettrico con rottamazione di uno immatricolato prima del 1° gennaio 2011. La promo sulla Opel Corsa-e Elegance è valida fino al 30 settembre 2021, solo in caso di applicazione dello Speciale Voucher online e con rottamazione presso le concessionarie aderenti all’iniziativa, salvo approvazione Opel Financial Services.

Sotto il cofano della Corsa-e c’è un motore elettrico da 136 CV e 260 nm di coppia massima condiviso con diversi altri EV di PSA. La batteria da 50 kWh assicura una percorrenza massima di 336 km nel ciclo WLTP con una singola ricarica. Sfruttando la ricarica rapida da 100 kW, quest’ultima avviene in soli 30 minuti dallo 0% all’80%.

Come anticipato poco fa, oggetto della promozione è l’allestimento Elegance della Opel Corsa-e. Questo prevede di serie cerchi in lega da 16”, fari full LED, climatizzatore automatico, console centrale con bracciolo, sistema Keyless start, fari fendinebbia a LED, limitatore di velocità, sistema di assistenza alla partenza in salita, alzacristalli elettrici posteriori, illuminazione nel bagagliaio, sistema di mantenimento della corsia di marcia, riconoscimento dei cartelli stradali, supporto Apple CarPlay e Android Auto e monitoraggio della pressione degli pneumatici.

Non mancano ABS, chiusura centralizzata, controllo elettronico della stabilità e della trazione, specchietto retrovisore interno elettrocromico, tetto in nero lucido, volante in pelle con fondo piatto e comandi, servizi Opel Connect, monitoraggio della stanchezza del conducente, frenata automatica di emergenza con rilevamento dei pedoni, impianto audio con sei altoparlanti, sedile del guidatore con regolazione a sei vie e specchietti retrovisori esterni con funzione riscaldamento.

