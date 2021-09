Ferrari FXX K Evo in azione al Nurburgring | Video

Emozioni stellari con la Ferrari FXX K EVO al Nurburgring, grazie a un video di grande impatto sensoriale. Il filmato mostra le accelerazioni, le scalate e, più in generale, le dinamiche della splendida creatura del “cavallino rampante“, le cui danze sono accompagnate da un sound mozzafiato. La colonna sonora giunge dal motore V12 da 6.3 litri, le cui note rapiscono i sensi. Roba che le hypercar elettriche dell’era moderna possono soltanto sognare, anche in versione da gara.

Come abbiamo riferito in altre occasioni, questa è un’auto di ricerca, il cui programma di sviluppo ha coinvolto una clientela selezionata, con uno specifico programma di appuntamenti in pista. Protagonista delle riprese offerte dal video è la versione EVO della Ferrari FXX K, che mantiene lo stesso motore dello step iniziale, in un quadro aggiornato sul piano stilistico ed aerodinamico. Diverse soluzioni migliorano la tela prestazionale. Ne derivano delle performance da gara, che inebriano i sensi dei fortunati possessori, immersi in un vortice emotivo di straordinario fascino. Beati loro!

Ferrari FXX K: brividi di bellezza

La Ferrari FXX K in azione al Nurburgring

Fa un certo effetto vedere come una simile efficienza sia correlata ad un’estetica di grande bellezza, testimoniata anche dal Red Dot Best of the Best vinto nel 2015, dal Compasso d’Oro e dal Premio Gold Award messi in cassa nel 2016. La cosa non stupisce più di tanto, perché stiamo parlando del marchio che ha prodotto, fra i tanti altri, gioielli di stile come la 250 GTO e la 330 P4: auto capaci di brillare in gara come le stelle più luminose. La Ferrari FXX K e la sua versione EVO, però, non sono nate per i concorsi d’eleganza. Ben altra la loro missione, anche se l’occhio viene deliziato, per inviare felici stimoli sensoriali al cuore degli appassionati.

La lettera K presente nella sigla del modello mette in risalto la presenza della tecnologia “Kers” di recupero dell’energia cinetica. Una soluzione che rende ancora più incisivo il quadro prestazionale, contribuendo all’incremento delle potenza, che nella Ferrari FXX K EVO supera quota 1050 cavalli. Nel 2014 non era facile vedere in giro cifre del genere, oggi accessibili alle termiche di alta gamma del “normale” listino, come le Ferrari SF90 Stradale e Spider, che si fermano poco prima, a quota 1000 cavalli.

Probabilmente l’erede della Ferrari LaFerrari, da cui la FXX K deriva, farà ancora meglio: un segno dei tempi. Le emozioni, però, non lasciano il passo e la vettura laboratorio protagonista di questo post ne regala a iosa. Basta guardare il video per averne una bella iniezione. Buon divertimento e…mi raccomando: casse rigorosamente accese!

