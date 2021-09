Ferrari F40 vs Rimac Nevera: chi vince la drag race? [Video]

La nuova Rimac Nevera ha rubato il titolo alla Tesla Model S Plaid come l’auto di produzione con l’accelerazione più rapida al mondo nel quarto di miglio. L’hypercar della casa automobilistica croata è riuscita a completare i 400 metri in soli 8,58 secondi a una velocità di 269,6 km/h.

La Nevera è dunque una vettura sicuramente da non sottovalutare, vista anche la sua incredibile potenza. Il suo gruppo propulsore elettrico riesce a sviluppare ben 1941 CV e 2360 nm di coppia massima e a impiegare soli 1,85 secondi nello scatto da 0 a 100 km/h.

Rimac Nevera

Ferrari F40: l’iconica supercar affronta l’hypercar elettrica Rimac Nevera

Con il suo peso di 2150 kg, la Rimac Nevera pesa circa 155 kg in più rispetto alla Bugatti Chiron ed è molto più potente di quest’ultima. La batteria da 120 kWh, carica al 100%, è affiancata da quattro motori elettrici e promette un’autonomia massima di 547 km con una singola ricarica. Questi numeri dipingono chiaramente una vettura davvero estrema e difficile da battere, ma come si comporta in un versus con una vecchia supercar come la Ferrari F40?

La risposta arriva da un video condiviso su YouTube da Supercars of Austria che mostra una drag race condotta proprio fra queste due auto. La storica sportiva della casa automobilistica di Maranello sicuramente non ha alcuna possibilità di battere la Rimac elettrica, nonostante abbia caratteristiche che al giorno d’oggi sono ancora molto valide.

Ferrari F40

Sotto al cofano troviamo un motore V8 biturbo da 2.9 litri capace di sviluppare 478 CV a 7000 g/min e 577 nm di coppia massima a 4000 g/min. Questo è abbinato a un cambio manuale a 5 marce + retromarcia e dispone di una distribuzione a doppio albero a camme in testa per bancata e quattro valvole per cilindro con due iniettori per cilindro. Inoltre, è presente una frizione bidisco a secco.

Grazie anche al suo peso di soli 1100 kg, la Ferrari F40, prodotta in poco più di 1330 esemplari, impiega 4,10 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e 11,30 secondi da 0 a 200 km/h mentre la velocità massima è di poco superiore a 326 km/h.

Secondo alcuni test effettuati, la F40 impiega 11,92 secondi per completare il quarto di miglio. È possibile scoprire maggiori informazioni sulla drag race cliccando sul tasto Play sull’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

