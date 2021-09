Pirelli: minori costi di gestione delle flotte grazie a un sensore

Pirelli e Geotab, azienda leader mondiale dell’Internet of Things (IoT) e del trasporto connesso, hanno annunciato nelle scorse ore una collaborazione internazionale per supportare il settore del trasporto commerciale, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza operativa e la sostenibilità.

Riduzione dei costi di gestione relativi agli pneumatici, del consumo di carburante e delle emissioni sono gli obiettivi che si vogliono raggiungere attraverso l’utilizzo di Pirelli Cyber Fleet all’interno dell’offerta di applicazioni del marketplace di Geotab. Si partirà dai principali mercati europei, per estendersi progressivamente negli Stati Uniti, in Canada e in Brasile.

Pirelli Cyber Fleet invia i dati attraverso un’app installata su smartphone e tablet

Pirelli: nuova collaborazione con Geotab per supportare il settore del trasporto commerciale

Cyber Fleet offre soluzioni per l’ottimizzazione della gestione di tutti gli pneumatici delle flotte attraverso un sensore posto all’interno degli stessi che rileva la pressione e la temperatura. Questi dati vengono rilevati da un’app presente su smartphone o tablet e inviati alla piattaforma digitale MyGeotab, semplificando l’ispezione giornaliera dei veicoli e il controllo delle gomme.

Questa soluzione integrata consente di monitorare da remoto l’efficienza del mezzo, prendere visione di eventuali anomalie per programmare in modo efficiente gli interventi di manutenzione.

La collaborazione tra Pirelli e Geotab consente di monitorare in maniera efficiente lo stato degli pneumatici, aiutando i clienti ad aumentare la produttività della flotta, favorendo una maggiore sicurezza per le persone e per le merci e incrementando il periodo di impiego del veicolo.

Daniel Gainza, Chief Operations Officer- Tyre as a Service di Pirelli, ha detto: “La tecnologia Pirelli Cyber Fleet permette di integrare i pneumatici all’interno di una piattaforma di servizi basati sulla connettività, in modo estremamente semplice da adottare. Attraverso la partnership con Geotab, Pirelli è orgogliosa di essere tra le migliori soluzioni per le flotte per ottimizzare i propri consumi e ridurre le emissioni”.

Stefano Peduzzi, Vice President, Technology Solutions and Operations Europe di Geotab, ha invece dichiarato: “L’aggiunta di Pirelli Cyber Fleet sul Marketplace di Geotab consentirà alle flotte di accedere a una soluzione per la sicurezza progettata specificamente per monitorare lo stato dei pneumatici e, di conseguenza, la longevità dei loro veicoli. Geotab è orgogliosa nel fornire ai nostri clienti l’accesso ai migliori strumenti di monitoraggio della pressione dei pneumatici che possono aiutare a ridurre la necessità di manutenzione imprevista dei pneumatici e, a loro volta, aiutare a migliorare la sicurezza del conducente e ad aumentare l’efficienza complessiva della flotta”.

