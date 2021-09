Pirelli gomma un’auto elettrica su tre al Salone di Monaco 2021

Le principali case automobilistiche protagoniste al Salone di Monaco 2021 hanno scelto di utilizzare gli pneumatici Pirelli. Quasi 1 auto elettrica su 3 (il 29%) fra quelle esposte nei padiglioni del salone bavarese o presenti nei diversi quartieri della città di Monaco monta delle gomme Pirelli appartenenti alle linee P Zero e Scorpion.

Presenti su alcuni modelli di auto anche con la tecnologia Elect dedicata ai veicoli a zero o a basse emissioni, completano la serie di pneumatici pelli in esposizione anche i nuovi Cinturato P7 sulle ibride BMW 320e e Serie 3.

Pirelli Elect sulle BMW

Pirelli: il 29% delle auto elettriche esposte all’IAA Mobility 2021 monta uno pneumatico del brand

Il P Zero marcati Elect sono le gomme Ultra High Performance che uniscono l’esperienza del brand acquisita nell’ambito delle competizioni automobilistiche alla tecnologia Elect e che sono stati scelti per equipaggiare modelli come Porsche Taycan, Ford Mustang Mach-E GT, Polestar 1, BMW iX e la nuova Mercedes EQE, tutte esposte in alcune piazze di Monaco.

I P Zero Elect sono montati anche sul concept car Audi grandsphere e sul Mercedes EQG Concept, cui si aggiungono anche il nuovo Mercedes EQB e la Ford Mustang Mach-E 4X.

Progettati per SUV e crossover, i modelli della famiglia Scorpion equipaggiano altre novità esposte a Monaco, fra cui le Volkswagen ID.4 GTX e ID.5 GTX, la Volvo XC90 ibrida plug-in e la Jaguar EV400 AWD.

La tecnologia Elect porta diversi vantaggi per auto elettriche e ibride plug-in

Gli pneumatici Pirelli Elect sono caratterizzati da un pacchetto di tecnologie specifico per auto elettriche e ibride plug-in: bassa resistenza al rotolamento per incrementare l’autonomia, basso rumore di rotolamento per garantire un ottimo comfort, grip immediato per le sollecitazioni della trasmissione in fase di partenza e struttura adatta per supportare il peso del veicolo a batteria.

Sono stati sviluppati da Pirelli in collaborazione con le principali case automobilistiche per rispondere alle specifiche richieste tecnologiche dei veicoli elettrici e ibridi plug-in secondo la filosofia perfect fit del noto produttore di gomme, con mescola, struttura e disegno del battistrada specifici per ogni vettura.

In mostra per la prima volta anche i primi pneumatici al mondo certificati Forest Stewardship Council (FSC). I Pirelli P Zero dispongono di gomma naturale e rayon certificati FSC, montati sulle BMW iX5 Hydrogen e X5 xDrive45e Plug-In Hybrid.

La certificazione di gestione forestale conferma che le piantagioni sono gestite in modo da preservare la diversità biologica e apportare benefici alla vita delle comunità locali e dei lavoratori, assicurando al contempo la sostenibilità economica.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI