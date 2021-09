Jeep Cherokee: ci sono problemi per il SUV

La carenza globale di semiconduttori manterrà bassa la produzione dei minivan Jeep Cherokee e delle auto di Chrysler per le prossime due settimane, ha affermato il gruppo Stellantis. Ciò significa che i suoi impianti a Belvidere, Illinois, e Windsor, Ontario, non funzioneranno la prossima settimana o la settimana del 20 settembre, dopo che entrambi hanno già visto mesi di inattività quest’anno a causa della carenza di microchip che alcuni prevedono potrebbe durare fino a l’anno prossimo.

Ma la carenza non avviene in modo uniforme. Le case automobilistiche, tra cui Stellantis, hanno cercato di dare la priorità alla produzione dei loro pick up e SUV più redditizi. L’azienda questa settimana ha organizzato una fiera del lavoro a Detroit per assumere operatori di produzione per le sue strutture nella zona metropolitana di Detroit.

“Il gruppo Stellantis continua a lavorare a stretto contatto con i nostri fornitori per mitigare gli impatti sulla produzione causati dai vari problemi della catena di approvvigionamento che devono affrontare il nostro settore”, ha dichiarato in una nota la portavoce di Stellantis Jodi Tinson. Per questo comunque la produzione di Jeep Cherokee si riduce ma non viene fermata del tutto come avviene invece per altre tipologie di auto.

La Ford Motor Co. mercoledì ha anche confermato ulteriori tempi di inattività la prossima settimana per le linee di produzione del pick up F-150 e di Ford Transit presso lo stabilimento di assemblaggio di Kansas City nel Missouri.

Nel frattempo, l’aumento dei casi di COVID-19 in paesi come la Malesia sta esacerbando la scarsità di parti. Il produttore Unisem, secondo Bloomberg, sta chiudendo alcuni impianti per sette giorni dopo che tre dipendenti sono morti di recente a causa del virus. Dunque aumentano i tempi di attesa per ricevere la Jeep Cherokee.

