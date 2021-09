Jeep: ottimi dati per le ibride plug-in in Italia ad agosto

Fanno segnare ottimi riscontri le Jeep Compass e Renegade 4xe, ovvero le versioni ibride plug-in del marchio dedicato all’off road di casa Stellantis. In Italia il dato è infatti più che confortante visto che sia la Jeep Compass 4xe che la Jeep Renegade 4xe si trovano nella posizione più alta della classifica delle ibride plug-in in Italia sia ad agosto 2021 che per quanto riguarda il parziale gennaio-agosto di questo stesso anno.

Il dato è interessante anche in riferimento al fatto che le Compass e Renegade 4xe sono le uniche PHEV realizzate in Italia, almeno in attesa della futura Alfa Romeo Tonale. I dati registrano quindi un andamento decisamente positivo, anche in accordo con il buon apporto degli incentivi statali previsti anche sulle ibride plug-in.

Ad agosto 2021 in Italia sono state vendute 394 Jeep Compass 4xe andando quindi a posizionare la Compass in vetta al comparto delle PHEV del Bel Paese. Dietro alla Compass 4xe troviamo la Jeep Renegade 4xe che ad agosto ha totalizzato 248 unità immatricolate. A contribuire all’effettivo dato positivo è anche il parziale annuo che da gennaio 2021 porta ad agosto.

In Italia in questi primi 8 mesi del 2021 sono state vendute 6.096 unità di Jeep Compass 4xe, dato che guida il mercato del comparto PHEV da inizio anno a oggi. Alle spalle della Compass 4xe troviamo, anche in questo caso, la Jeep Renegade 4xe che si ferma a 4.527 unità immatricolate. Di conseguenza nel complesso Jeep è riuscita a vendere in Italia, nei soli primi 8 mesi dell’anno, 10.353 vetture ibride plug-in per una quota di mercato pari a circa il 21%.

Ora si attendono le Jeep in versione mild hybrid

Tuttavia non finisce qui. Le nuove Compass e Renegade 4xe realizzate a Melfi riceveranno presto ulteriori aggiornamenti in accordo proprio col sistema propulsivo, quindi con differenti novità legate proprio all’elettrificazione. Difatti, sia la Compass che la Renegade otterranno presto le varianti mild hybrid. In questo caso avranno a disposizione unità FireFly dotate dell’elemento mild hybrid da 48 Volt che saranno prodotte a brevissimo a Termoli: in questo caso la stessa tecnologia sarà applicata anche alla Fiat 500X.

In questo modo Jeep praticherà ulteriori passi in avanti nell’articolato programma di elettrificazione del marchio. Le Compass e Renegade guideranno quindi l’importante transizione verso l’elettrico che condurrà proprio all’avere a disposizione nuove Jeep con alimentazione completamente elettrica.

