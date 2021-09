Dodge mostra prima immagine di un nuovo SUV

Dodge prepara l’arrivo in Messico di un nuovo SUV di cui oggi ci fa vedere le prime immagini attraverso un modello con mimetica, tuttavia, dopo aver effettuato alcune indagini, siamo giunti alla conclusione che si tratta di un SUV cinese attualmente noto come GAC GS5.

Sembra essere una notizia straordinaria, tuttavia dovremo tornare indietro di qualche anno per sapere che non è niente di nuovo, dal momento che, nel 2013, Fiat e Chrysler hanno firmato un accordo con GAC per estendere la loro collaborazione in Cina nella produzione e vendita di veicoli.

Ora, tornando al presente, Dodge porterà la GAC ​​GS5 in Messico ma chiaramente lo farà con il proprio nome e la propria dotazione, il che non è nemmeno una novità visto che ha fatto qualcosa di simile con altri marchi come con Hyundai e poi con Mitsubishi.

Le immagini che l’azienda ha rivelato oggi sono state il punto decisivo per noi per confermare che si trattava di questo modello, poiché alcuni mesi fa un follower su Twitter ha condiviso fotografie scattate molto vicino alla sede di Stellantis a Città del Messico, di un modello con targhe di Coahuila e con un design piuttosto particolare che, a dire il vero, ci abbiamo messo un po’ a capire che si trattava del modello cinese. Ora Dodge annuncia che questo modello inaugurerà una nuova era per l’azienda, il che sarà chiaramente vero.

Per quanto riguarda le dimensioni del SUV di Dodge, misura 4,7 metri di lunghezza, 1,8 metri di larghezza e 1,7 metri, per darci un’idea del segmento in cui competerà, dove attualmente ci sono contendenti forti come KIA Sportage, Seat Ateca e anche altri due che condividono l’origine, MG HS e JAC Sei7 Pro.

Prime immagini di un nuovo SUV di Dodge per il Messico che sarà realizzato dai cinesi

