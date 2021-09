Dongfeng venderà l’1,15% di Stellantis

Dongfeng Motor Hong Kong ha firmato un accordo con BNP Paribas il 7 settembre. Lo ha dichiarato Dongfeng Motor Group Company Limited in un documento a Hong Kong Exchanges and Clearing. La banca aiuterà a vendere le 36.060.000 azioni ordinarie di Dongfeng Motor in Stellantis per un totale di 600.399.000 euro.

Le azioni, al prezzo di 16,65 euro per azione, rappresentano l’1,15 per cento della società nata dalla fusione di FCA e PSA. Dopo l’accordo, Dongfeng Motor detiene il 4,5 per cento del capitale di Stellantis. La società cinese ha anche promesso che non comprerà alcuna partecipazione nella società automobilistica entro 90 giorni.

Alla fine di marzo, Dongfeng Motor (Hong-Kong) International Co Ltd. deteneva il 5,62 per cento delle azioni ordinarie in circolazione del gruppo Stellantis. Quando Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe hanno completato la fusione, Dongfeng è stata costretta a vendere circa 36 milioni di azioni ordinarie Stellantis a terzi entro il 31 dicembre 2022.

Martedì, secondo quanto riferito, GAC Group avrebbe trasferito a Stellantis la quota del 20% che detiene in GAC FCA, la joint venture di Stellantis con GAC Group. Secondo un rapporto locale, entrambe le parti hanno negoziato il trasferimento delle azioni e stanno attraversando il relativo processo.

Dopo essere stato raggiunto per un commento, GAC Group ha affermato che i colloqui sul trasferimento delle azioni sono effettivamente in corso, ma la percentuale concreta non è stata ancora decisa. vedremo dunque nelle prossime settimane quali altre novità arriveranno a proposito della partecipazione di Dongfeng nel gruppo guidato da Carlos Tavares.

