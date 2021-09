Stellantis chiuderà una delle sue fabbriche in Cina a marzo

La joint venture cinese del gruppo automobilistico Stellantis con la casa automobilistica cinese GAC chiuderà una delle sue due fabbriche cinesi entro marzo 2022. Lo ha confermato nelle scorse ore GAC parlando ai microfoni della Reuters, mentre Stellantis ristruttura le operazioni nel più grande mercato automobilistico del mondo, dove fa fatica a vendere automobili. La joint venture, che attualmente ha una capacità di produrre 328.000 veicoli all’anno, ha venduto solo 12.288 veicoli nei primi sette mesi di quest’anno. Un risultato certamente sotto tono per il gruppo automobilistico che spera ancora di conquistare i cinesi con i suoi futuri modelli.

La Joint Venture trasferirà la produzione da Guangzhou a Changsha per “aumentare il tasso di utilizzo degli impianti e ridurre i costi”, ha affermato GAC in una nota. La joint venture è stata lanciata da GAC ​​e Fiat Chrysler Automobiles, che si sono fuse con PSA per diventare Stellantis. Un portavoce del gruppo automobilistico ha rifiutato di commentare. Oltre alla partnership GAC, Stellantis gestisce anche una joint venture con Dongfeng Motor Group, che ha venduto 47.788 auto tra gennaio e luglio.

Ricordiamo che sempre nelle scorse ore era emersa anche l’indiscrezione che il gruppo di Carlos Tavares era interessato ad acquistare un altro 20 per cento di azioni nella sua Joint Venture GAC Fick. Vedremo dunque dalla Cina nelle prossime ore quali altre notizie arriveranno a proposito del gruppo nato dalla fusione di PSA e Fiat Chrysler Automobiles.

