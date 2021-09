Chrysler aggiorna la sua gamma con nuove tecnologie

Con il model year 2022, Chrysler ha deciso di aggiornare la sua gamma di modelli. Partendo dalla Chrysler 300, dispone di un nuovo sistema di filtraggio dell’aria che promette di filtrare il 95% del particolato. Ciò dovrebbe ridurre significativamente la quantità di polvere, fumo e altri detriti nell’abitacolo.

La 300 Touring L di fascia media ha ottenuto un nuovo pacchetto chiamato Sport Appearance che porta con sé una fascia anteriore più sportiva, dei fari fendinebbia a LED e degli inserti in Black Noise. Troviamo anche dei cerchi da 20” con finitura Black Noise.

Chrysler 300 2022

Chrysler: ecco tutte le novità introdotte con il model year 2022

La Chrysler 300S ha ricevuto ulteriori equipaggiamenti standard fra cui tetto apribile panoramico, navigatore GPS e impianto audio premium con nove altoparlanti e un subwoofer montato nel bagagliaio. Purtroppo, la gamma della berlina ha mantenuto il vecchio sistema di infotainment Uconnect 4C.

La Chrysler Voyager 2022, invece, ha ricevuto il nuovo Uconnect 5 con display da 7”. La quinta generazione del sistema di Stellantis offre una maggiore potenza di elaborazione, una maggiore personalizzazione e un’interfaccia utente migliorata. Inoltre, troviamo la tecnologia di riconoscimento vocale, gli aggiornamenti via OTA e il supporto Apple CarPlay e Android Auto wireless.

Parlando sempre della Voyager, non è più disponibile l’allestimento L entry-level e viene fornita di serie con porte scorrevoli elettriche, portellone posteriore elettrico e sedili Stow ‘n Go per la seconda fila. Non mancano volante riscaldato, sedili anteriori riscaldati, nuovo sistema di filtraggio dell’aria e una palette colori aggiornata.

Ora è possibile ordinare anche il nuovo Safety and Premium Group che combina vari sistemi di assistenza alla guida con un display da 10.1” più grande per l’infotainment, abbinato al navigatore GPS e SiriusX M360L. Il pacchetto include anche monitoraggio dell’angolo cieco, sensori di parcheggio posteriori, avviso di collisione frontale, frenata automatica di emergenza con rilevamento pedoni e altro ancora.

Ecco le novità per la Pacifica

Arrivando alla Chrysler Pacifica 2022, propone degli aggiornamenti più estesi. Uno dei più interessanti è il sistema di infotainment per i sedili posteriori con Amazon Fire TV. È costituito da due display da 10.1” e dai telecomandi vocali Alexa che permettono ai passeggeri di vedere video in streaming sfruttando l’hotspot Wi-Fi 4G. Sono disponibili, inoltre, 16 GB di spazio di archiviazione dove salvare i contenuti multimediali preferiti.

Di serie, la Pacifica 2022 ora propone sistema di filtraggio dell’aria, promemoria per i sedili posteriori e nuova colorazione esterna Silver Mist. La versione Touring ora propone di serie sedili anteriori e volante riscaldati mentre la Touring L offre più funzione di sicurezza come monitor con visione a 360°, sensore di parcheggio anteriori e sistema di assistenza al parcheggio parallelo/perpendicolare.

Infine, la Chrysler Pacifica Limited offre in più un impianto audio premium Harman/Kardon mentre la top di gamma Pinnacle viene ora fornita con il Trailer Tow Group sulle versioni non ibride.

