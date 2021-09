Alfa Romeo Stelvio 6C Villa d’Este: serie in edizione limitata

Nell’attesa che si sappia qualcosa di definitivo sull’effettivo arrivo sul mercato delle nuove generazioni di Alfa Romeo Stelvio e Giulia, il Biscione non si lascia sfuggire la possibilità di introdurre una versione particolare e ricercata destinata a dare vita ad una serie speciale e limitata proprio dell’Alfa Romeo Stelvio dedicata alla 6C Villa d’Este.

Alla base del ragionamento attivo sulla gestione di questa serie speciale c’è chiaramente la celebrazione dell’intera storia di casa Alfa Romeo. Non a caso la nuova serie speciale della Stelvio si chiama Alfa Romeo Stelvio 6C Villa d’Este. Viene introdotto quindi un allestimento particolarmente ricercato che va a posizionarsi sul punto più alto dell’intera gamma del SUV di Segmento D del costruttore del Biscione, escludendo chiaramente l’iconica versione Quadrifoglio che rimane fissa al top di gamma.

Dell’Alfa Romeo Stelvio 6C Villa d’Este si conosce ancora poco

Nel momento in cui scriviamo le informazioni su questa nuova versione speciale dell’Alfa Romeo Stelvio appaiono decisamente scarne. Tuttavia si può apprezzare qualche dettaglio proveniente dal primo video dedicato che avvia la campagna relativa al lancio della nuova Alfa Romeo Stelvio 6C Villa d’Este.

Il breve contributo video realizzato da This Is Ideal – Agency of Records chiarisce il filo conduttore della elegante serie speciale. La serie speciale della Stelvio non può che ispirarsi alla versione omonima della splendida Alfa Romeo 6C 2500 SS con carrozzeria realizzata dalla Touring Superleggera che acquisì la denominazione di Villa d’Este all’indomani del perentorio successo al celebre Concorso di Eleganza del 1949.

Nel video, ambientato sul Lago di Como, si apprezza l’ideale passaggio di testimone fra il passato della 6C 2500 SS Villa d’Este e il presente della nuova Alfa Romeo Stelvio 6C Villa d’Este. Il tutto viene racchiuso dalle note di Parlami d’amore Mariù di Vittorio De Sica lasciata in sottofondo.

Sebbene non siano state ancora rese note informazioni ufficiali, possiamo ricavare alcuni dati provenienti dalla concessionaria Cosilinauto SRL di Sala Consilina in provincia di Salerno. Il rivenditore possiede infatti già un esemplare da inizio agosto del quale vi proponiamo anche le immagini appartenenti alla concessionaria campana.

THIS IS IDEAL PER ALFA ROMEO On air il nuovo film This is IDEAL per ALFA ROMEO: l’emozionante eleganza di Stelvio 6C Villa d’Este, è lei la protagonista. Oltre un tributo alla storica 6C Villa D’Este vincitrice dell’omonimo concorso d’eleganza del 1949, ci trovate tutta l’inimitabile essenza di Alfa Romeo: emozione, passione, piacere di guida. E, come colonna sonora, una vera e propria chicca: Parlami d’amore Mariù di Vittorio de Sica. #ThisIsIdeal #AlfaRomeo #NewAlfaRomeoStelvio #6c #villadeste #stelvio6c Posted by This is IDEAL on Tuesday, September 7, 2021

Nello specifico l’Alfa Romeo Stelvio 6C Villa d’Este sarà basata sull’allestimento Ti e adotta il propulsore 2.2 Diesel da 210 cavalli AT8 e trazione integrale. La dotazione di serie è quindi quella a disposizione della Ti, sebbene troviamo alcune novità come una bella colorazione in Rosso Etna per la carrozzeria (ma dovrebbe essere prevista anche una variante nell’iconico Giallo Ocra), cerchi in lega da 21 pollici, dettagli ricamati sui sedili e sul cruscotto che riproducono la denominazione “6C Villa d’Este” e Pack Noise Reduction. Gli interni sono in pelle beige e nero con rivestimento identico anche per la plancia. Gli esemplari previsti dovrebbero essere 85.









Foto in galleria di Cosilinauto SRL

