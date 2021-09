Una delle poche Alfa Romeo Montreal presenti negli USA è in vendita

L’Alfa Romeo Montreal disegnata da Bertone è stata una di quelle vetture ad essere mai riusciti a superare il limite di emissioni negli Stati Uniti. Dato che l’auto ha superato da tempo il requisito di età per essere esentata dai test sulle missioni effettuati negli USA, diversi appassionati del Biscione hanno deciso di importare alcuni esemplari nel paese.

Uno di questi è attualmente disponibile all’acquisto a Okahumpka, in Florida. Si tratta più nello specifico del telaio n°AR1426606 acquistato in Europa e mantenuto in gran parte in ottime condizioni, accumulando poco meno di 94.000 km.

Alfa Romeo Montreal motore

Alfa Romeo Montreal: un esemplare del 1974 è in cerca di una nuova casa

Sotto il cofano di questa Alfa Romeo Montreal del 1974 è presente un motore V8 da 2.6 litri ricostruito completamente dal precedente proprietario e abbinato a un cambio manuale a 5 rapporti.

Secondo i dati ufficiali forniti dalla casa automobilistica di Arese, questo propulsore riesce a sviluppare una potenza di 230 CV a 6500 g/min e 243 Nm di coppia massima a 5100 g/min. A livello di prestazioni, abbiamo una velocità massima di 224 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h in 7,1 secondi.

L’auto è stata importata negli Stati Uniti nel 2017 e in seguito ha ricevuto una completa manutenzione. Secondo quanto riportato nella descrizione dell’annuncio di vendita, gli interni sono stati rifiniti nel 2017/2018 in Black Vinyl con cuciture arancioni a contrasto. All’epoca furono montati anche dei tappetini neri e delle cinture di sicurezza.

Il volante dispone di un bordo in legno ed è affiancato da una strumentazione Jaeger originale di fabbrica. L’annuncio riporta, inoltre, che questa Montreal ha ricevuto nuovi iniettori di carburante, nuove guarnizioni, nuovi fluidi e altro ancora. Esternamente c’è un colore arancio praticamente identico a quello originale di fabbrica.

L’Alfa Romeo Montreal in questione può essere guidata senza problemi in Florida ed è disponibile all’acquisto al prezzo di 69.999 dollari (58.943 euro), al lordo di tasse e imposte. Parliamo di una cifra sicuramente non alla portata di tutti, ma molto interessante se consideriamo che abbiamo di fronte un’auto sportiva italiana che non è stata mai venduta ufficialmente negli Stati Uniti.

