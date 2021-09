Maserati Grecale: ricambi già venduti online

L’imminente Maserati Grecale è trapelata online, prima della sua rivelazione completa nel novembre 2021. Sono infatti state scoperte da Motor1, una sfilza di parti di una Grecale di pre-produzione che sono state messe in vendita sul sito di annunci polacco Allegro – lo stesso sito web che ha visto le parti della BMW M5 CS trapelate l’anno scorso – fornendo una prima occhiata sotto il camuffamento al nuovo Maserati SUV di lusso di medie dimensioni.

Come previsto, la Grecale ha una familiare somiglianza con i modelli più grandi della scuderia Maserati, con il paraurti anteriore che prende spunto dal SUV Levante più grande e dalla nuova supercar MC20 , e i pannelli laterali anteriori con la firma a tre fori del marchio. Il volante rivestito in pelle è quasi identico all’unità della nuova Maserati MC20 – a parte la mancanza di accenti in fibra di carbonio e comandi in nero lucido (invece che opaco) – mentre i fari a LED, le luci posteriori e le luci in lega da 21 pollici le ruote sono coerenti con quelle viste sui primi prototipi in Europa.

Prevista per la rivelazione nel novembre 2021, la nuova Maserati Grecale è il secondo SUV del leggendario marchio italiano, che si inserisce sotto il grande Levante per rivaleggiare con la BMW X3, l’Audi Q5, la Mercedes-Benz GLC e la sua gemella sottopelle, l’Alfa Romeo Stelvio.

Le opzioni del motore dovrebbero spaziare da un quattro cilindri a benzina turbocompresso da 2,0 litri (con assistenza mild-hybrid) nei modelli entry-level, a un modello Trofeo top di gamma e ad alte prestazioni, probabilmente alimentato da una versione di Maserati in- V6 “Nettuno” biturbo da 3,0 litri progettato dalla casa, o il V6 biturbo da 2,9 litri della Stelvio. Nei prossimi anni dovrebbe seguire una versione elettrica del Grecale, con il marchio “Folgore”.

