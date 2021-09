Nuova Maserati Grecale: imminente il debutto

Continuano gli avvistamenti della nuova Maserati Grecale. Il debutto del nuovo SUV di segmento D della casa automobilistica del Tridente è ormai imminente. Nel corso del prossimo autunno al massimo infatti dovrebbero essere svelate le prime immagini ufficiali del nuovo modello entry level nella gamma dello storico marchio automobilistico che fa parte del gruppo Stellantis. Da tutta Italia nel frattempo continuano ad arrivare segnalazioni di avvistamenti del prototipo camuffato ma ormai con carrozzeria definitiva del futuro SUV che andrà a fare compagnia a Maserati Levante nella gamma dei SUV del Tridente.

Ricordiamo che la nuova Maserati Grecale arriva sul mercato con l’obiettivo di fare seria concorrenza a Porsche Macan, un modello che ha portato molta fortuna alla casa tedesca in termini di vendite e di immagine. Anche Maserati spera che grazie al suo nuovo modello possa avvicinarsi al suo obiettivo di vendite che è quello di arrivare nel giro di qualche anno a superare le 70 mila immatricolazioni annue.

La nuova Maserati Grecale poggia sulla piattaforma Giorgio usata da Alfa Romeo Stelvio e Giulia. Il suo sito di produzione è lo stabilimento di Cassino dove l’auto sarà costruita fianco a fianco con il SUV del Biscione Stelvio con il quale ha molte cose in comune. Per questo progetto a Cassino Stellantis ha investito una cifra vicina agli 800 milioni di euro.

In futuro arriverà anche una versione completamente elettrica destinata ad essere una delle prime EV lanciate dalla casa automobilistica del Tridente sul mercato. Negli ultimi giorni abbiamo anche saputo che Grecale avrà anche la sua versione ad alte prestazioni “Trofeo” le cui prime immagini sono trapelate sul web nelle scorse ore. Vedremo dunque nelle prossime settimane quali altre novità e aggiornamenti arriveranno a proposito di questo atteso modello destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori appassionati e addetti ai lavori.

