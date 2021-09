Peugeot sta lavorando alla nuova 4008

La Peugeot 4008 potrebbe tornare nel 2022, come crossover ispirato alla nuova Peugeot 308. Con il suo omonimo, offerto in Germania tra il 2012 e il 2015, la futura Peugeot 4008 non avrà niente in comune. Il nuovo modello del marchio francese di Stellantis è in fase di sviluppo internamente con il codice P54.

Ciò dovrebbe tradursi in un crossover che utilizzerà l’ultima fase di espansione della piattaforma del gruppo EMP2. La nostra illustrazione mostra come potrebbe essere la nuova Peugeot 4008. Le somiglianze con la nuova Peugeot 308 non sono un caso: anche il modello compatto della casa del Leone si basa sulla piattaforma EMP2.

L’altezza da terra e la lunghezza (Peugeot 308: 4,36 m) sono maggiori sulla Peugeot 4008. Come è tipico per Peugeot, ci aspettiamo un piccolo volante con strumenti digitali in ottica 3D sopra di esso. La console di questo futuro modello dovrebbe prevedere un touchscreen da 10,0 pollici posizionato centralmente e una touch bar in outsourcing con aree configurabili.

Anche se le informazioni sulla Peugeot 4008 (2022) sono ancora scarse come sarà la gamma di motori sta già diventando evidente. La Peugeot 308, presentata di recente, è ancora una volta il punto di riferimento: il noto ibrido plug-in con 225 CV e il motore a combustione con una gamma di potenza da 130 a 225 CV saranno disponibili come propulsori nel futuro modello di Peugeot.

Seguirà una variante E della Peugeot 4008 (2022). Vedremo dunque quali altre novità trapeleranno a proposito di questo futuro modello della casa francese che secondo le ultime indiscrezioni farà la sua comparsa sulla scena entro la fine del prossimo anno destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori.

