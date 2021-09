Peugeot: ecco come sarà il nuovo SUV per l’America Latina

Un nuovo Suv verrà realizzato da Peugeot per il Sud America. La casa francese infatti sembra intenzionata a crescere bene in America Latina. Grazie all’aiuto di Fiat e Jeep, il gruppo Stellantis vuole incrementare la presenza e le vendite della casa del leone in quel continente. Questo futuro modello che arriverà nei prossimi anni, sarà prodotto nello stabilimento di Porto Real in Brasile e sarà situato nel segmento B del mercato. Questo Suv, come tutti quelli delle sue dimensioni nel gruppo Stellantis, utilizzerà la piattaforma CMP. Il suo mercato principale sarà il Brasile e il Mercosur.

Ecco quale potrebbe essere l’aspetto del futuro B-SUV di Peugeot per l’America Latina

Inoltre quasi sicuramente questo veicolo della casa automobilistica del leone non raggiungerà l’Europa. Il nuovo B-SUV di Peugeot debutterà a metà del 2025 e sostituirà il 2008. In qusto articolo vi mostriamo un render che ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto di questa nuova vettura della casa del leone. L’auto presenta un evidente family feeling con la gamma più recente di vetture della casa francese di Stellantis.

Al momento non si sa quale potrebbe essere il nome di questa futura auto ma si pensa possa venire usato un nome del tutto inedito. Con questo e altri veicoli il brand del leone si candida a diventare il terzo marchio in ordine di importnaza per Stellantis in quel continente dietro a Fiat e Jeep.

Vedremo dunque nei prossimi mesi quali altre novità arriveranno e quali ulteriori dettagli trapeleranno a proposito di questo futuro Suv di Peugeot di cui al momento sappiamo già che userà motori prodotti da Fiat in Brasile e impiegati dalla casa italiana per alcuni suoi modelli venduti in quel mercato.

Peugeot SUV: ecco quale potrebbe essere l’aspetto di questo futuro modello che la casa del leone lancerà in America Latina nei prossimi anni

