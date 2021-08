Alfa Romeo Tonale: nuove foto spia per il SUV

Continuano gli avvistamenti del SUV di segmento C Alfa Romeo Tonale. Il prototipo camuffato del SUV che la casa automobilistica del Biscione potrebbe svelare entro fine anno è stato fotografato in versione prototipo camuffato da Gabetz Spy Unit che ha poi pubblicato le foto su Facebook. Il modello dello storico marchio milanese sembra ormai prossimo a completare il suo sviluppo. Ricordiamo che la produzione sarà avviata presso lo stabilimento di Pomigliano d’Arco in Campania a partire dal prossimo mese di marzo mentre l’inizio della commercializzazione del veicolo avverrà nel corso del prossimo mese di giugno.

Alfa Romeo Tonale sarà sicuramente presente al Salone dell’auto di Ginevra 2022, evento che il prossimo anno si terrà nel corso del mese di febbraio. Sarà quello quindi il debutto internazionale del modello che in queste ultime foto mostra nuove particolari relativi alla sua zona posteriore. Il SUV è destinato a far parlare a lungo di se diventando il modello più venduto di Alfa Romeo nel giro di poco tempo. Questo in quanto Tonale andrà a collocarsi in un segmento di mercato tra quelli maggiormente in voga a livello globale ed in particolare nel nostro continente che dovrebbe essere quello in cui si venderanno più unità del nuovo SUV del Biscione.

Nel corso dei prossimi anni Alfa Romeo Tonale sarà affiancato nel segmento C dalla nuova generazione di Giulietta mentre dal 2023 Alfa Romeo dovrebbe avere anche un altro SUV. SI tratterà di un B-SUV compatto che sarà prodotto a Tychy in Polonia e avrà gemelli di Fiat e Jeep. Tutti questi modelli saranno fortemente influenzati nello stile da Tonale che come sappiamo rappresenterà una sorta di punto di riferimento per quello che concerne il design dei futuri modelli di Alfa Romeo che entro fine anno svelerà il piano di rilancio con il quale intende tornare a dire la sua nel segmento premium del mercato auto.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo GT-e: ci sarà ancora spazio per una sportiva?

Alfa Romeo Tonale







Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI