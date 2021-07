Milano Monza Motor Show: annunciate le date della seconda edizione

La prima edizione del Milano Monza Motor Show è stata un successo con la presenza di 65 case automobilistiche che hanno mostrato le loro ultime novità tra Piazza Duomo e l’Autodromo di Monza. Nelle scorse ore, gli organizzatori hanno annunciato le date in cui si svolgerà la seconda edizione: dal 15 al 19 giugno 2022.

Verranno utilizzate le stesse location. Giovedì 16 giugno alle 9:00 verrà aperto ufficialmente l’evento con l’esposizione di tutte le vetture, incluse quelle della Premiere Parade, su una serie di eleganti pedane.

Milano Monza Motor Show: la seconda edizione si svolgerà a giugno 2022

In Corso Vittorio Emanuele, Piazza Duomo, Piazza della Scala, Via Dante, Via Mercanti e in altre zone di Milano sarà possibile apprezzare le ultime novità dei produttori. Inoltre, si svolgeranno test drive di modelli elettrificati e si terranno esposizioni tematiche che tratteranno i diversi aspetti della mobilità.

Dal 17 al 19 giugno, l’evento si sposterà a Monza dove si svolgeranno una serie di attività dinamiche a cui potranno partecipare i collezionisti privati e la stampa del settore. La seconda edizione del Milano Monza Motor Show si concentrerà sulla mobilità integrata con una serie di presentazioni di diverse novità incentrate sui sistemi di assistenza alla guida e sui motori green, oltre a tutto quello che riguarda la micromobilità, le due ruote e i mezzi di trasporto pubblici. L’hashtag ufficiale della prossima edizione della kermesse sarà #MIMO2022.

Andrea Levy, presidente del MIMO, ha detto: “Insieme ai nostri partner istituzionali, come Regione Lombardia, Comuni di Milano e Monza e ACI, stiamo lavorando per cogliere l’occasione, affinché MIMO cresca e ampli il suo sguardo, tanto da inserire l’automobile, che resta il fulcro imprescindibile della manifestazione, in un sistema più complesso che riguarda la mobilità. Sperando che la situazione contingente ce lo permetta, faremo in modo di sfruttare al massimo l’enorme potenziale di una manifestazione che nello spirito ha sia il Tempio della velocità che l’appeal internazionale di Milano“.

