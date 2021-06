Stellantis potrebbe dare un’altra possibilità a Giulietta

La domanda che tanti si fanno tra gli appassionati di motori ed in particolare tra i fan di Alfa Romeo è se il nuovo gruppo Stellantis darà un’altra occasione ad Alfa Romeo Giulietta. La berlina compatta del Biscione per circa un decennio è stata la vera protagonista nella gamma dello storico marchio milanese salvo uscire di produzione nel dicembre dello scorso anno.

Stellantis scommetterà su Alfa Romeo Giulietta?

Una nuova Alfa Romeo Giulietta non sembra poi un’ipotesi così remota. Infatti la berlina compatta di Alfa Romeo potrebbe tornare su base condivisa con la Peugeot 308 e la Opel Astra (la cosiddetta piattaforma EMP2), anche se ovviamente dovrà ricevere il proprio timbro ‘alfista’.

Sotto il cofano troverebbero spazio i motori benzina tre cilindri PureTech di Peugeot (e di Citroën, Opele DS), oltre alla meccanica ibrida plug-in combinata. Inoltre è probabile l’arrivo anche di una versione un po’ più ‘hot’, ma per questo dovremmo aspettare come si evolve la famiglia sportiva PSE (Peugeot Sport Engineered) dal leone gallico, che è quello che ora stabilisce lo standard.

Resta da definire se la futura Alfa Romeo Giulietta sarà prodotta in Francia (Mulhouse, come la Peugeot 308) o in Germania (Rüsselsheim, insieme alla Opel Astra), o se la sua produzione sarà confermata in Italia. Se una nuova Alfa Romeo Giulietta arriverà lo sapremo nei prossimi mesi per il momento dobbiamo aspettare e sperare che dai vertici di Stellantis in proposito possano arrivare buone notizie. Vedremo dunque come si evolverà la situazione prossimamente in casa del Biscione.

