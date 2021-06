Marco Pigozzi: ‘La gamma di Jeep verrà ampliata’

Jeep è una delle case automobilistiche più in ottima forma all’interno di Stellantis e questo viene confermato sia dai dati di vendita che dalla gamma costituita da veicoli molto interessanti. Anche Marco Pigozzi, Brand Manager di Jeep Italia, lo ha confermato a FormulaPassion.it nel corso di un’intervista tenutasi in occasione della prima edizione del Milano Monza Open-Air Motor Show dove è stata esposta la Wrangler 4xe ibrida plug-in.

Parlando di quest’ultima, Pigozzi ha dichiarato di essere particolarmente felici di aver portato all’evento milanese l’iconica Wrangler. Si tratta di una prima europea e una prima italiana dell’elettrificazione su questo modello. Il dirigente fa notare che questo percorso è iniziato con Renegade e Compass 4xe e che ora è arrivato anche sul famoso SUV.

Jeep Wrangler 4xe

Jeep: il brand manager Marco Pigozzi ha confermato che presto arriveranno delle novità

Grazie alla tecnologia ibrida plug-in, i clienti possono muoversi con maggiore libertà, anche nelle aree dove è permesso l’accesso soltanto ai veicoli elettrici o ibridi con modalità EV. Durante la fase di progettazione della Jeep Wrangler 4xe e degli altri due modelli succitati, Marco Pigozzi spiega che in azienda hanno avuto ben chiaro il concetto di “nessun compromesso”.

Inoltre, il brand manager fa notare che le versioni 4xe sono più performanti di quelle standard con il solo motore endotermico grazie alla presenza del propulsore elettrico e della batteria che assicura fino a 50 km di autonomia nel ciclo WLTP e in modalità full electric con una singola ricarica. Allo stesso tempo, le tre auto garantiscono ottime prestazioni in fuoristrada, soprattutto nelle versioni Trailhawk.

Alla domanda su una possibile Jeep 100% elettrica, Pigozzi ha affermato che nella roadmap attuale del marchio americano c’è l’elettrificazione e questa verrà portata su tutti i livelli, dunque una Jeep elettrica futura non sarebbe uno scandalo.

La gamma del marchio statunitense continuerà ad espandersi sempre di più

Negli Stati Uniti, recentemente il marchio di Stellantis ha lanciato alcune novità interessanti fra cui la gamma Jeep Wagoneer. Alla domanda se qualcuna di queste novità arriverà anche in Italia, Pigozzi ha dichiarato che la line-up di Jeep Italia continuerà ad allargarsi. All’interno di Stellantis, Jeep ha una posizione ben definita.

Quando è stata introdotta la tecnologia 4xe, la società aveva ben chiaro l’obiettivo di voler mantenere viva la sua identità, essere veri e senza alcun compromesso ma anche sicuri attraverso il 4×4. Jeep vuole continuare su questa strada e quindi avrà un posizionamento preciso anche in futuro.

In merito al nuovo modello che sarà prodotto nel 2023 nello stabilimento di Tychy (Polonia), il dirigente ha affermato che la gamma si espanderà verso l’alto e verso il basso, l’importante è che siano delle vere Jeep.

