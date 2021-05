Maserati annuncia edizione limitata di Ghibli con CANOTWAIT_

Maserati ha annunciato un’edizione limitata “Ghibli Hybrid Love Audacious” in collaborazione con il brand cinese di street fashion “CANOTWAIT_”. Fondato nel 2020 da William Chan, attore, cantante e trendsetter di Hong Kong attivo in Cina, il marchio di moda “CANOTWAIT_” sta attirando molta attenzione tra i giovani ricchi di quel paese.

Questo speciale modello ibrido di Ghibli è stato creato dal programma di personalizzazione Maserati, la Maserati Fuoriserie, che esprime ogni dettaglio dell’individualità dell’ordine del cliente. Essere consapevoli delle tendenze, ribaltare il buon senso e attenersi allo stile con una nuova e audace voce di marca: il programma Maserati Fuoriserie è una tela per raccontare la propria storia, un modo per sbloccare la propria creatività. E questo Ghibli Hybrid Love Order è esattamente quello che mostra la personalità di William Chan.

La prima cosa che salta all’occhio del Ghibli Hybrid Love Order è il nuovo colore esterno speciale Digital Aurora. Digital Aurora è un colore emozionale unico nato dal concetto comune “Love Audacious” di entrambi i marchi che è diventato il nome del modello. Ispirato all’alba e alla fantastica luce dell’aurora boreale, questo colore fonde il viola infuocato con un colore bluastro che dona tranquillità e comfort. Scaglie di vetro rosa audaci e sperimentali vengono aggiunte a questo rivestimento a tre strati per creare visivamente un effetto digitale ed esprimere il senso dei tempi.

Sulla base di idee e tavolozze di colori, CANOTWAIT_ e Maserati hanno scelto la collezione trendy Unica dalle tre linee CORSE, UNICA e FUTURA di Fuoriserie per questa rara edizione. Questa edizione Fuoriserie presenta un colore esterno distintivo, viola. Questo speciale colore esterno è scelto non solo per ricordare il ​​lusso e l’unicità, ma anche per esprimere mistero e rarità con la leggerezza di una piuma. Il viola è uno dei colori preferiti di William Chan, nonché un colore che esprime davvero la fusione di un marchio giovane e audace di moda di strada con l’audacia di Maserati.

Il badge con il logo CANOTWAIT_ personalizzato completa l’esterno del Ghibli Hybrid Love Order. Uno è montato appena sopra le simboliche bocchette dell’aria tripla laterale Maserati e l’altro è montato all’interno, sottolineando ancora di più l’esclusività.

Nel pop-up store che apre a Shanghai il 20 maggio, puoi vivere il viaggio dal concetto e dall’ispirazione di questa vettura in edizione limitata alla produzione finale. Questa Ghibli Hybrid Love Order è limitato a 8 unità nel mercato cinese.

Ti potrebbe interessare: Maserati Fuoriserie: qualche novità per il Project Rekall

Maserati Ghibli by CANOTWAIT_

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI