Lancia ha un piano per sfondare in Europa

Il marchio Lancia, che sotto la gestione di Sergio Marchionne sembrava destinato a sparire del tutto dal mondo dei motori, grazie all’avvento di Stellantis potrebbe rifiorire. Il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler con PSA infatti ha intenzione di rilanciare questo storico brand automobilistico italiano quanto meno in Europa. Per farlo però sarà necessario avere un piano articolato e ben strutturato che possa garantire che il ritorno di Lancia in mercati esteri avvenga in maniera trionfale.

Sfruttando le sinergie con DS Automobiles e Alfa Romeo, gli altri due marchi premium di Stellantis, Lancia dunque mira a rinnovarsi completamente cambiando anche il modo in cui il marchio e le sue auto vengono viste dai clienti. Da questo punto di vista i responsabili del marchio dovranno fare un lavoro certosino per migliorare l’immagine del brand e dotare la casa automobilistica piemontese di una gamma di auto di tutto rispetto capace di riportare nuovo interesse verso le auto del marchio.

I vertici del marchio italiano sono all’opera per realizzare un piano di rilancio che sarà svelato tra la fine del 2021 e gli inizi del prossimo anno e che avrà il difficile compito di far tornare alla ribalta la casa piemontese dopo molti anni di oblio. Per fare ciò ovviamente sarà necessario dotare la gamma di Lancia dei modelli giusti che arriveranno grazie alle sinergie con DS Automobiles e Alfa Romeo sfruttando piattaforme e tecnologie messe a disposizione da Stellantis per tutti i suoi brand.

Le sorprese ci saranno e sicuramente faranno piacere ai numerosi fan e simpatizzanti del marchio che da molto tempo aspettano che il brand possa finalmente essere valorizzato come si deve. Non si esclude naturalmente che Stellantis possa fare anche pescare nel passato del marchio per riportare a galla modelli che hanno fatto la storia del marchio opportunamente modificati per essere in sintonia con i gusti e le esigenze del momento. L’elettrificazione della gamma sarà uno dei capisaldi del futuro di Lancia come del resto avverrà per tutti gli altri marchi di Stellantis.

