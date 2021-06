Anche Jeep amplierà la sua gamma in Europa

Si parla tanto delle future novità che in Europa presenteranno nei prossimi anni i marchi Fiat, Alfa Romeo e Lancia. Anche un altro marchio di Stellantis però si prepara ad allargare la sua gamma in Europa. Ci riferiamo naturalmente a Jeep. La casa automobilistica americana in termini di vendite insieme a Peugeot rappresenta la punta di diamante del nuovo gruppo Stellantis che come tale ovviamente dovrà rivedere la sua gamma in futuro per poter essere ancora all’altezza della propria reputazione.

Jeep: nuovi modelli nel futuro piano

In Europa come sappiamo l’anno prossimo sarà lanciato un nuovo B-SUV che sarà prodotto a Tychy su piattaforma CMP di PSA. Questo potrebbe anche essere il primo modello completamente elettrico ad arrivare nella gamma della casa americana che comunque nei prossimi anni provvederà ad elettrificare ulteriormente la sua gamma per stare al passo coi tempi.

Il futuro B-SUV di Jeep di cui al momento non si conosce ancora il nome comunque non sarà l’unica novità per il marchio statunitense nei prossimi anni. Il brand di Stellantis infatti amplierà ulteriormente la sua gamma e si parla dell’arrivo di nuovi modelli, questa volta probabilmente nella parte superiore della gamma.

Oltre all’arrivo della versione Grand Cherokee a 7 posti probabile in futuro l’annuncio di qualche modello inedito. Del resto Jeep non nasconde la voglia di crescere ulteriormente nel nostro continente dove comunque le cose già da qualche anno vanno molto bene per il marchio americano.

Con il futuro piano industriale di Stellantis che dovrebbe essere svelato tra la fine dell’anno e gli inizi del 2022 sapremo finalmente quali altre novità arriveranno ad arricchire la gamma della casa automobilistica americana nel prossimo futuro.

