Jeep B-SUV: ecco quale potrebbe essere il suo nome

Come sappiamo Jeep sta lavorando a un SUV compatto che diventerà il veicolo entry level nella gamma della casa automobilistica americana che fa parte di Stellantis. Ci sono forti voci secondo cui il nuovo Jeep B-SUV potrebbe essere chiamato “Junior”. Il veicolo ha ricevuto internamente il nome in codice Project 516. Il debutto globale del nuovo SUV compatto avverrà nel corso del 2022. Qui vi mostriamo un rendering realizzato da un designer che ci dà un’idea di come potrebbe apparire il nuovo veicolo.

Jeep Junior potrebbe essere il nome del futuro Jeep B-SUV che sarà prodotto a Tychy

Il design della futura Jeep B-SUV che forse si chiamerà Junior sembra davvero attraente con linee di carattere forte e presenza su strada. Il design è leggermente più sinuoso rispetto ad altri SUV Jeep. Ricordiamo che questo modello sarà realizzato sulla piattaforma modulare CMP di PSA. Il luogo di produzione prescelto per questo modello è lo stabilimento Fiat Chrysler Automobiles di Tychy adesso diventato proprietà del nuovo gruppo Stellantis.

Jeep B-SUV è uno dei modelli più attesi nel mondo dei motori ed in particolare tra i 14 brand del gruppo Stellantis. Questa auto infatti dovrebbe far aumentare e non di poco le vendite della casa americana destinata a diventare sempre più un marchio globale. Lo sbarco in concessionaria dovrebbe avvenire nel corso del 2023. L’auto avrà versioni completamente elettriche, ibride e a benzina. La lunghezza del modello dovrebbe di poco superare i 4 metri e collocarsi dunque davanti alla Renegade nella gamma di Jeep.

Jeep B-SUV: ecco quale potrebbe essere il nome scelto per questo modello che sarà prodotto a Tychy in Polonia il cui debutto dovrebbe avvenire entro la fine del prossimo anno

