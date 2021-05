Dodge conferma che l’era dei V8 sta per finire

Dodge di recente ha detto che le normative sulle emissioni stanno uccidendo il motore V8. Il marchio americano di Stellantis ha ribadito questo triste messaggio, ha chiaramente affermato che il V8 sta per uscire di scena, ma ha sottolineato che l’elettrificazione renderà la sua gamma di muscle car ancora più eccitante.

“Non c’è stata una data tracciata sulla sabbia che dice che non saremo più in grado di acquistare un motore Hemi, ma tutti sanno che questa data comunque sta arrivando e vogliono godersi il motore finché possono”, ha dichiarato Matt McAlear, Capo delle operazioni di vendita di Dodge, in un’intervista a Muscle Cars & Trucks. Non tutto è perduto. “Le sostituzioni saranno molto più entusiasmanti”, ha aggiunto, senza fornire dettagli su ciò che il suo team ha in serbo per il futuro.

Le voci su come si evolveranno Charger e Challenger (introdotti nel 2008) durante gli anni ’20 si stanno moltiplicando. Uno dei rapporti non verificati afferma che il Challenger di nuova generazione sarà più piccolo e corrispondentemente più leggero del suo predecessore. Nel 2019, l’allora capo di Fiat Chrysler Automobiles ( FCA ) Mike Manley aveva annunciato che un certo grado di elettrificazione è inevitabile. Significativamente, ha anche dichiarato “quello che non sarà è un motore V8, sovralimentato, da 700 cavalli” quando gli era stato chiesto cosa avrebbe alimentato il successore del Challenger.

Nulla suggerisce che la recente fusione con PSA per formare Stellantis abbia fatto deragliare quei piani, semmai, accelera la spinta di FCA verso l’elettrificazione. Nel frattempo, Dodge farà il possibile per soddisfare l’appetito della comunità di appassionati per i motori V8.

“Tutti sanno che l’elettrificazione sta arrivando, reinventeremo la muscle car per quanto riguarda Dodge. Sono estremamente entusiasta di dove sta andando il futuro, ma in questo momento tutti si stanno godendo l’addio al celibato. Questo è l’ultimo evviva”, McAlear ha riassunto. In altre parole: se vuoi una nuova auto a propulsione Hemi, comprane una finché puoi.

Ti potrebbe interessare: La Dodge Viper ACR è ancora formidabile in pista | Video

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI