La Dodge Viper ACR è ancora formidabile in pista | Video

L’ultima generazione della Dodge Viper (la quinta) ha lasciato il mercato nel 2017. Nonostante ciò, ancora oggi è una vettura in grado di regalare tantissime emozioni, soprattutto la versione ACR (American Club Racer) che riesce a dare filo da torcere anche ad alcune delle migliori auto sportive e supercar presenti in questo momento sul mercato.

La Dodge Viper ACR è capace di regalare ancora tanti brividi nonostante il segmento di riferimento sia cresciuto molto negli ultimi anni. In uno degli ultimi video pubblicati su YouTube, i ragazzi di Throttle House hanno portato in pista un esemplare della Viper ACR per vedere come se la cavava dopo quattro anni di assenza dal mercato.

Dodge Viper ACR frontale

Dodge Viper ACR: i ragazzi di Throttle House portano in pista la prestante sportiva

Sotto il cofano della coupé ad alte prestazioni si nasconde un motore V10 da 8.4 litri capace di sviluppare 654 CV di potenza e 813 nm di coppia massima. Questi numeri permettono alla vettura di impiegare circa 3,7 secondi per scattare da 0 a 96 km/h e di raggiungere una velocità massima di 285 km/h.

Oltre all’imponente 10 cilindri montato in posizione anteriore-centrale, la Dodge Viper ACR è dotata di una trasmissione manuale, di un impianto frenante in carbo-ceramica, di una serie di splitter e alette e di un alettone posteriore che gli permettono di avere una grande aderenza sull’asfalto. Secondo Throttle House, il livello di aderenza di questo bolide è aldilà di qualsiasi altro veicolo con specifiche stradali guidato da loro sulla pista di prova. Inoltre, sebbene sia molto aggressiva, non è un’auto difficile da guidare.

Soltanto il grip meccanico consente di affrontare le curve molto più velocemente del previsto mentre il bilanciamento del peso è ottimo, nonostante il motore V10 sia posizionato davanti. Alla fine, la Dodge Viper ACR è riuscita a conquistare il secondo tempo nel giro più veloce sulla pista di prova di Throttle House. È stata battuta solo dalla BAC Mono. Per scoprire maggiori informazioni, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.































































