Citroën C3 Aircross offre abitabilità e modularità di riferimento

Chi sceglie di acquistare un SUV sa di puntare sull’abitabilità di un veicolo che fa di questa caratteristica uno degli attributi fondamentali. Nel caso della nuova Citroën C3 Aircross, questo aspetto viene esaltato ai massimi livelli, abbinato al comfort della vita a bordo e dalla sensazione di benessere.

La casa automobilistica francese ha realizzato la nuova C3 Aircross sfruttando il programma Citroën Advanced Comfort che sottolinea l’attenzione particolare dedicata al benessere a bordo del corpo e della mente ed evidenzia il carattere pratico e spazioso di questo SUV compatto.

Citroën C3 Aircross offre fino a 1289 litri di capacità di carico

Citroën C3 Aircross: il SUV offre tanto spazio a bordo grazie al suo design modulare

Il modello è stato studiato appositamente per essere un luogo in cui vivere. Il corpo è caratterizzato da una silhouette dalle forme generose che rivela tutto lo spazio a bordo e una posizione che domina la strada grazie all’altezza dal suolo rialzata e alle ruote di grandi dimensioni.

Complessivamente, il SUV è lungo 4,16 metri per assicurare maneggevolezza e agilità per l’uso quotidiano. Quasi in contrapposizione alla compattezza esterna, l’abitacolo si distingue per un’abitabilità eccezionale, esibendo un generoso spazio per le gambe dei passeggeri posteriori e un’altezza del tetto superiore alla media del segmento.

Citroën ha impiegato a bordo della Citroën C3 Aircross diverse soluzioni ingegnose che vanno in perfetta sintonia con il suo approccio in tema di modularità. I sedili posteriori possono scorrere in due parti indipendenti per 150 mm mentre il sedile del passeggero anteriore ripiegato offre una lunghezza di carico di 2,40 metri. In questo modo è possibile trasportare senza problemi oggetti particolarmente lunghi.

Grazie a questa soluzione, il volume del bagagliaio può essere esteso da 410 a 520 litri con i sedili posteriori scorrevoli completamente spostati in avanti e addirittura arriva fino al 1289 litri ripiegando i sedili posteriori. Inoltre, l’abitacolo risulta parecchio luminoso grazie alle ampie superfici vetrate e al tetto apribile panoramico in vetro (disponibile come optional).

In questo modo diventa più facile scoprire le funzionalità della nuova console centrale come il grande vano portaoggetti reperibile nella parte posteriore e che è accessibile sia ai passeggeri anteriori che a quelli posteriori. Queste sono tutte le soluzioni che Citroën ha messo a punto per garantire il massimo benessere a bordo della nuova Citroën C3 Aircross.



















