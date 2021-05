Citroën C3 Aircross: tanto benessere a bordo con i sedili confortevoli

Una delle caratteristiche sicuramente più interessanti presenti a bordo della nuova Citroën C3 Aircross è il comfort. Questa viene associata dalla casa automobilistica francese a un benessere a 360° garantito dal programma di progettazione dei suoi modelli chiamato Citroën Advanced Comfort.

Si tratta di un vero e proprio programma per il benessere in viaggio che coinvolge diversi fattori tra cui la percezione di spazio a bordo e la sua modularità oppure la luminosità dell’abitacolo.

Citroën C3 Aircross con sedili Advanced Comfort

Citroën C3 Aircross: il programma Advanced Comfort garantisce benessere a bordo

La nuova C3 Aircross dispone di sospensioni che possono essere regolate per assicurare una guida più fluida (caratteristica inedita nel segmento) e offre un eccellente comfort di marcia grazie ai nuovi sedili Advanced Comfort.

La destinazione del comfort di sedili si esprime attraverso quattro distinti aspetti che finiscono per offrire come risultato finale la sensazione di trovarsi come a casa propria. Al primo sguardo, i sedili mostrano un rivestimento dall’imbottitura unica, tipica di Citroën, in grado di conferire subito l’impressione di essere davanti a un sedile comodo ed accogliente.

Sin dal primo contatto sono garantiti morbidezza e sostegno grazie a una schiuma ad alta intensità che presenta uno spessore di 15 mm. L’elevato contenimento dei sedili, grazie a sedute ampie ed avvolgenti, consente un eccellente e corretto sostegno, soprattutto per la schiena.

Non manca uno strato ad alta densità nella parte centrale della seduta abbinato a una spessa schiuma nella parte strutturale interna del sedile in modo da effettuare comodamente anche viaggi più lunghi. La nuova Citroën C3 Aircross conferma il continuo impegno del marchio di Stellantis nella ricerca di soluzioni innovative per offrire un’esperienza a bordo inedita, orientata al benessere.

Un benessere globale che definisce il concetto di comfort secondo Citroën, unico e distintivo ed è una vera firma per la casa automobilistica francese. In una recente intervista, Guillaume Lecombe – Corporate Marketing Coordinator di Citroën – ha parlato di tutti gli aspetti importanti offerti dal SUV francese.

